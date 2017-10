La CUP avisa que el mandat és «la república» i no el pacte constitucional

La diputada Mireia Boya llegeix la declaració d´independència signada per JxSí i la CUP.

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant va assegurar que si el Consell de Ministres aprova els mecanismes per aplicar l'article 155 de la Constitució, «immediatament» es posarà en marxa el procediment per construir «la república de Catalunya».

Serà la demostració, va dir Reguant en una entrevista amb Catalunya Ràdio, de la «incapacitat» del Govern per afrontar el diàleg que ahir li va demanar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i, per tant, serà el moment per materialitzar la independència.

Després de la decepció que els va deixar ahir la compareixença de Puigdemont, que va deixar en suspens la independència per intentar obrir el diàleg, la diputada va reconèixer el malestar que això va produir a les files del partit, i ha advertit que es replantejaran si és «necessari o no» continuar en l'activitat parlamentària.

Analitzaran amb la militància tota la seqüència d'aquests dies per fixar la seva posició futura, recordant que a l'inici de la legislatura «va quedar clar» que l'objectiu de la CUP era «construir una república catalana».

«Quants passos més hem de donar! Si no ens ho havíem guanyat ja prou, l'1-O ens guanyem el dret a proclamar la independència», va exclamar Reguant, que va exigir al Govern «totes les explicacions possibles», però no tant pel seu partit sinó «per la gent, que no entenia res» del que va passar al Parlament.



«Cap pas enrere»

Posteriorment la CUP va respondre ahir a través de Twitter a l'acord que va anunciar el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, per activar una comissió al Congrés sobre la reforma de la Constitució. Però van reaccionar interpel·lant el cap de l'Executiu català, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras: «El mandat és la república i no la via del pacte constitucional. La república catalana! Seguim?», van preguntar els cupaires en una piulada des del compte del partit.

«Cap pas enrere, trenquem amb el 78! El poble mana, el govern obeeix», insisteix una altra piulada que acompanyen amb una imatge amb el lema «Hem votat independència! Res de gat per llebre».

De fet, la presidenta del grup parlamentari, Mireia Boya, va fer servir aquesta imatge per piular també ahir a la tarda. «Caldria deixar clar als líder del PDeCAT i ERC què vam votar l'1 d'octubre», diu el text que va escriure Boya.

I el mateix va fer Eulàlia Reguant, que va presentar la renúncia a l'acta de diputada per centrar-se en l'Ajuntament de Barcelona tal com estava previst.

Reguant, encara diputada de la formació anticapitalista, va piular: «Al carrer organitzades és on hem demostrat la força i determinació, on l'Estat va començar a tenir por i a alguns els han tremolat les cames».