La fugida d'empreses i el trasllat de seus socials continua, ara amb Bimbo i AXA

Igual que en els últims dies, empreses amb seu a Catalunya van anunciar ahir el trasllat de les seves seus socials fora del territori català. Entre les grans companyies, el consell d'administració de Bimbo va acordar traslladar el domicili de les seves societats amb seu a Catalunya a Las Mercedes (Madrid), des d'on el grup ja dirigeix l'organització d'Europa, Àfrica i Àsia, amb la finalitat de «mantenir la seguretat jurídica» i seguir treballant amb «normalitat».

En un comunicat, la companyia va puntualitzar que continuarà operant com ha fet fins ara a través de les seves oficines i centres de producció situats a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana, així com a través dels seus centres de venda distribuïts per tot Espanya que donen feina a 6.000 persones.

També el Consell d'Administració d'AXA Espanya va aprovar traslladar la seu de les seves entitats AXA Vida i AXA Pensions des de Barcelona a Bilbao per «garantir la seguretat jurídica i protegir els interessos dels clients», segons va comunica l'asseguradora. L'asseguradora va explicr que aquest trasllat «no té cap conseqüència» en els productes i serveis «ni afectarà» empleats o distribuïdors.

Aquest acord, va anunciar, representa «una acceleració» dels processos de fusió d'AXA Vida amb AXA Aurora Vida, emmarcats en l'estratègia de simplificació d'entitats legals que AXA Espanya va iniciar a inicis de l'any.

També la companyia de Manresa, Indústries Ponsa, especialitzada en la fabricació de cintes tèxtils, va confirmar el trasllat de la seva seu social a Madrid. De nou, el motiu és la inestabilitat política, i les diverses preguntes que s'han generat entre els seus clients davant la possibilitat d'una Catalunya independent. D'igual manera, el Grup Divina Pastora, matriu de les societats domiciliades a Barcelona Clínica Terres de Ponent S.L.U i Nova Quintàlia S.L.U., va acordar traslladar la seu social de la capital catalana a València. Les entitats són filials de la històrica mutualitat Quinta de Salut l'Aliança, fundada el 1904 a Barcelona.

A més, la companyia de certificació de productes Applus traslladarà la seva seu social a Madrid.