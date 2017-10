Guàrdies civils denuncien un bar per negar-se a atendre´ls

La Guàrdia Civil ha denunciat l'amo d'un bar de la rodalia de Manresa per haver-se negat a servir un cafè a agents d'aquest cos policial, pocs dies després de les càrregues de l'1-O al Bages. La denúncia, a la qual ha tingut accés Regió7, atribueix a l'afectat un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, un tipus de fet penal inclòs en els anomenats delictes d'odi i discriminació.

Consultat ahir per aquest diari, l'amo afectat va optar per no fer declaracions, tot al·legant que no vol fer manifestacions públiques fins que no hagi declarat al jutjat. De tota manera, segons ha pogut saber aquest diari, la seva versió dels fets no coincidiria amb la donada per la Guàrdia Civil.

Els fets, segons explica la Guàrdia Civil a la denúncia, van tenir lloc dijous passat, 5 d'octubre, quatre dies després del referèndum de l'1-O, quan antiavalots de l'institut armat van carregar violentament contra veïns de les poblacions bagenques de Sant Joan, Fonollosa, Castellgalí i Callús, entre altres llocs del país.

Cap a les 12 del migdia, diverses patrulles d'una unitat de la Guàrdia Civil de Sevilla es van aturar en un bar de carretera de la rodalia de Manresa. Els agents formaven part dels efectius que s'han desplaçat aquests dies a Catalunya amb l'objectiu d'impedir el referèndum. Segons afegeix la denúncia, alguns dels guàrdies van entrar al local i van demanar un cafè a l'amo del bar, que estava a l'altra banda de la barra.

La Guàrdia Civil assegura que l'home, inicialment, va ignorar-los, i que no va respondre a les dues primeres peticions. «Va mirar els agents i no va respondre», assegura el cos policial en la denúncia. Quan els guàrdies civils, per tercera vegada, van demanar el cafè, l'amo del bar va respondre que «no eren benvinguts» al local, segons assegura la denúncia. Davant d'aquest «clima», afegeix la Guàrdia Civil, els agents van acabar optant per marxar de l'establiment. La denúncia no parla en cap moment que l'amo del bar insultés o ataqués els agents.

L'endemà mateix, la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca (seu del cos policial a la província de Barcelona) va iniciar els tràmits per denunciar l'home, per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, un tipus de fet delictiu que pot comportar, en funció dels casos, penes de presó o d'inhabilitació de la professió. La denúncia va entrar ahir mateix als jutjats de Manresa.

Els delictes contra els drets fonamentals i les llibertats públiques inclouen diversos supòsits al codi penal. L'article 512 diu que «aquells que, en l'exercici de les seves activitats professionals, deneguin a una persona una prestació a la qual tingui dret, per raó d'ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, o situació familiar, incorreran en la pena d'inhabilitació, d'entre un i quatre anys, per a l'exercici de professió, ofici, indústria o comerç». L'article 510a preveu penes de presó per als que «lesionin la dignitat de persones mitjançant humiliació, menyspreu o descrèdit», per motius discriminatoris.