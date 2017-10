L'Audiència cita de nou Trapero i els líders de l'ANC i Òmnium per sedició

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va citar de nou per a dilluns que ve dia 16 el cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i els líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, als quals investiga per un delicte de sedició, van informar a Efe fonts jurídiques.

Per a la Guàrdia Civil «és evident» que aquesta inacció no va poder recaure en la voluntat individual d'agents, sinó que «més aviat va respondre a un pla premeditat per evitar actuar i que no podia més que procedir de la cúpula policial de Mossos», comandada per Trapero «i en connexió directa amb membres del comitè estratègic», entre ells Puigdemont i Junqueras. Trapero va ser l'únic que divendres va voler prestar declaració malgrat l'arribada d'aquest nou informe i va defensar davant la jutgessa que l'actuació del cos en el setge a la Guàrdia Civil del 20 de setembre va ser «correcta i necessària» i va denunciar que no se'ls va avisar «amb prou antelació». Lamela els va citar a tots ells dilluns a partir de les 9.00 hores després de notificar un acte rebutjant la declinatòria de competència que Sánchez i Cuixart van plantejar a favor dels jutjats de Barcelona.