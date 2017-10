La licitació d'obres creix un 25 per cent fins al setembre

La licitació oficial d'obres a Catalunya s'ha situat en 1.044 milions d'euros en els nous primers mesos de l'any, xifra que suposa un 25% més que el mateix període de l'any passat, segons va informar la Cambra oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC). Tot i aquest creixement de les licitacions, els 1.044 milions d'euros d'aquest any fins a setembre és una xifra que està un 33% per sota de la mitjana registrada en els últims 20 anys. L'administració local és la que ha impulsat aquest augment de la licitació. Aquestes corporacions locals van licitar obres per valor de 617,90 milions, el 58,4% més que en els nous primers mesos de l'any passat, mentre que la Generalitat va augmentar les inversions en un 60,6% fins a situar-les en 327,3 milions. L'administració central, per contra, va invertir 99,1 milions, un 58,73% menys que en els nou primers mesos de l'any passat.

En les inversions de l'administració central, la Cambra inclou organismes amb ingressos d'explotació propis, en gran part sufragats pel pagament dels usuaris.