Marta Madrenas: «El discurs va ser un moment d'èpica a la catalana»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que el discurs del president de la Generalitat va ser «un moment d'èpica a la catalana» marcat per «un coratge i una valentia inusuals, però també amb una gran mostra de seny i rigor». L'alcaldessa diu que deixar en suspens la declaració d'independència i apel·lar al diàleg ha permès que el país, que ja va commoure l'opinió pública l'1-O, s'hagi guanyat també les institucions internacionals. «Estic convençuda que ara, més que mai, tenim a tocar dels dits aconseguir la República; perquè no es tracta només de declarar-la, cosa que ja s'ha fet, sinó també de viure com un país independent», assenayala. D'altra banda, l'alcaldessa també veu «superats» els gestos simbòlics de treballar aquest 12 d'octubre o retirar la rojigualda de la façana de l'Ajuntament. «Ara ja ens trobem deu estadis més enllà», apunta.

Madrenas ceru que el discurs de Puigdemont al Parlament va significar «un moment èpic» per a Catalunya. Potser no a «l'estil clàssic», admet, però sí «a la catalana». L'alcaldessa recorda que la declaració d'independència «es va fer», però creu que la seva suspensió i l'apel·lació al diàleg ha suposat que Catalunya s'hagi guanyat les institucions internacionals. «El passat 1-O, l'actuació brutal i inexplicable de l'Estat va commoure el món i l'opinió pública; ara ens calia fer un pas més, que és trobar aliats amb les institucions, i crec que aquest 10-O ho hem aconseguit», diu Madrenas.

L'alcaldessa de Girona diu que «el rigor, la seriositat i la valentia» que el president va demostrar han situat «el conflicte catalanoespanyol» damunt la taula de «totes les cancelleries europees». «Estic convençuda que, ara més que mai, tenim la independència a tocar dels dits; perquè no es tracta només de declarar-la, sinó també de viure com un país independent, i tots sabem que aquí encara ens falta fer algunes passes», apunta Madrenas.

L'alcaldessa agraeix també les paraules «positives i conciliadores» de la CUP durant el ple del Parlament i, per últim, recorda que Girona «sempre estarà al costat» del president de la Generalitat. «Crec que ara ja hem superat l'etapa del procés i caminem cap a la independència efectiva de Catalunya», subratlla.

D'altra banda, Madrenas també veu «superats» gestos simbòlics com ara treballar el 12 d'octubre o treure la bandera espanyola de la façana de l'Ajuntament. Madrenas recorda que avui tant ella com els regidors que ho vulguin treballaran –«ho fem tots els dies de l'any»– i, sobre la rojigualda, Madrenas creu que retirar-la dependrà «de les possibles reaccions» que rebi l'apel·lació al diàleg feta per Puigdemont. De totes maneres, deixa clar que, de moment, no es traurà.