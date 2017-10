Rull acusa el govern central de tenir «més ganes de 155 que diàleg»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat avui que el Govern té la percepció, després del debat d'ahir al Congrés dels Diputats, que el govern central i el PSOE tenen "més ganes de 155 que de diàleg i això és una mala notícia". "El diàleg i la recerca de mediació expressada dimarts al Parlament pel president Carles Puigdemont va ser molt clara. És preocupant que davant el diàleg l'única resposta sigui aplicar l'article 155. En aquests moments el diàleg és fonamental, bàsic, determinant", ha assenyalat Rull en un acte a Badalona.

El conseller també ha criticat la postura de la resta de partits "de l'Estat", en referència, sobretot, al PSOE i Ciutadans, davant la petició de diàleg de la Generalitat, ja que ha assegurat que "no entenen res perquè no entenen la naturalesa democràtica de l'1 d'octubre", la votació sobre la independència que va ser suspesa pel Constitucional. "En aquests moments, Catalunya està amenaçada amb la suspensió de la seva autonomia, quan el lògic seria que Catalunya fos escoltada. Si no s'entén l'1 d'octubre com una mobilització ciutadana no es pot entendre res del que està passant ara a Catalunya", ha destacat Rull.

El conseller ha fet aquestes declaracions durant la presentació a Badalona de la prolongació de l'L1 del metro i en una jornada marcada per la celebració del 12 d'octubre i la decisió de l'Ajuntament d'aquesta ciutat d'obrir les seves portes avui, malgrat tractar-se d'un dia festiu.

Rull ha assenyalat que els responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat treballaran avui, encara que sigui 12 d'octubre, ja que "Catalunya està en un moment important de prendre decisions" i perquè "no ens sentim políticament interpel·lats per fer festa avui". "Som Govern 24 hores al dia i 365 dies a l'any. Avui era un dia important per aprofitar agenda i presentar aquest projecte a Badalona. Alguns no ens sentim interpel·lats per aquesta festivitat, però la gent està en tota la seva llibertat de decidir si fer festa avui o no", ha destacat Rull.