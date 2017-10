Troben un cadàver a l'aigua a les comportes del pantà d'Utxesa

Treballadors d'Endesa van localitzar un cadàver a l'aigua a les comportes del pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre. El cos no presentava signes de criminalitat, motiu pel qual la policia sospita que podria tractar-se d'una mort accidental. Segons els Mossos, tot apunta que el cos podria ser el d'un home, d'uns 30 anys, que va caure divendres passat al canal de Seròs, al barri de la Bordeta de Lleida, però caldrà esperar al resultat de l'autòpsia per confirmar la identitat de la víctima, així com les causes exactes de la mort.