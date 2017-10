La ultradreta i els antifeixistes es manifesten pels carrers de Barcelona

Col·lectius d'ultradreta i antifeixistes s'han manifestat avui per separat als voltants de plaça d'Espanya i de l'estació de Sants, a Barcelona, en defensa de la unitat nacional els primers i en contra de la repressió els segons.

La primera de les marxes ha arrencat a les 11.30 hores liderada per Democràcia Nacional i ha congregat unes dues-centes persones, que han marxat sense incidents i sota una intensa vigilància dels Mossos d'Esquadra entre la plaça d'Espanya i la plaça de Sant Jordi, a la pujada cap a Montjuïc.

Després d'una pancarta amb el lema "Sempre unionistes", han exhibit banderes d'Espanya, algunes preconstitucionals o amb simbologia ultra, i han corejat lemes com "No ens enganyen, Catalunya és Espanya", "Patriotes de Blanquerna, absolució", "Puigdemont a la presó" o "Rajoy traïdor, defensa la teva nació".

Una mitja hora més tard ha partit des dels voltants de l'estació de Sants una manifestació de signe contrari amb el lema "La vostra repressió no ens farà retrocedir", convocada per col·lectius antifeixistes, que ha congregat prop d'un miler de persones i que igualment s'ha desenvolupat sense incidents.

Sense un recorregut anunciat per endavant, segons fonts policials, la protesta ha discorregut pel passeig de Sant Antoni i Creu Coberta fins al Mercat d'Hostafrancs, on un grup d'antiavalots ha impedit el seu accés a la plaça d'Espanya per evitar possibles enfrontaments amb simpatitzants d'ultradreta.