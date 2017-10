VÍDEO | Aldarulls a la plaça de Catalunya de Barcelona al final de la manifestació

La manifestació del Dia de la Hispanitat celebrada aquest dijous al matí a Barcelona ha acabat amb diversos aldarulls a la terrassa d'un dels bars de la plaça de Catalunya de la capital catalana.



Diversos usuaris de Twitter han recollit les imatges d'una batalla campal que s'ha produït al final de la marxa i en la qual alguns dels assistents han fet servir les cadires d'una de les terrasses que hi ha a la plaça com armes per llançar.





Asi acaba la manifestación españolista del 12 de octubre en Barcelona: Pelea de ultras y disturbios graves pic.twitter.com/s75tKazQNN — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) 12 de octubre de 2017

Imágenes del final de la manifestación x la unidad de España de SCC en Barcelona. "Ambiente festivo", según EL PAIS pic.twitter.com/5k0BWRTjuL — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) 12 de octubre de 2017

Col·lectius d'ultradreta i antifeixistes s'han manifestat avui per separat als voltants de plaça d'Espanya i de l'estació de Sants, a Barcelona, en defensa de la unitat nacional els primers i en contra de la repressió els segons.