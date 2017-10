El context polític català marca la desfilada militar del 12-O a Madrid

Desfilada multitudinària a Madrid per la «Festa Nacional» del 12 d'Octubre, dia de la Hispanitat. El context polític català va servir de revulsiu a la ciutadania per omplir més que en edicions anteriors el passeig de la Castellana per veure el pas de les unitats militars, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Aquests dos darrers cossos es van endur l'ovació més gran, entre crits de «Viva Espanya» i «Jo soc espanyol». Als habituals assistents s'hi unien enguany aquells que asseguraven que era una oportunitat per defensar la unitat d'Espanya. «No hi ha dia millor per reivindicar la pàtria, és indescriptible el que sento pel meu país», explicava un jove vestit amb la roba d'un campament militar.

«Això és inaudit», descrivia un militar retirat sobre l'afluència de gent. Escandel Bartolomé va desfilar el 12-O durant anys -«amb i sense Franco», aclaria- i deia que mai havia vist tanta gent al carrer.

Ja des d'abans de les deu del matí les primeres files als peus del passeig de la Castellana estaven plenes. L'ambient, festiu, estava marcat per moltes famílies, amb nens petits i gent que, fins i tot, duia l'escala de casa per veure-ho bé.

Durant la desfilada es van sentir molts «Viva el rei» (en el moment que Felip VI va passar en cotxe en direcció a la tribuna d'autoritats) i quan sortia del vehicle.

Enguany, la desfilada va canviar d'ubicació per tenir un recorregut més llarg, en total uns 1.800 metres. Va començar a la plaça de Castilla per acabar a la plaça de Sant Joan de la Creu (al costat del Museu Nacional de Ciències Naturals). La tribuna d'autoritats habitualment se situava a Neptuno i ahir era a la plaça Lima de Madrid (al tocar del Bernabéu).

En total, van participar a la desfilada 3.900 militars, guàrdies civils i policies nacionals, que sortiran dels carrers de Madrid acompanyats, per primer cop, per una unitat de la policia espanyola. Inicialment, estava previst que també participés el Grup d'Acció Ràpida de la Guàrdia Civil, que no va poder desfilar perquè actualment estan desplegats a Catalunya.

Els actes protocol·laris van arrencar a les 11 del matí amb l'arribada dels Reis a la tribuna. Posteriorment, es va fer la tradicional hissada de bandera, l'homenatge als caiguts, la desfilada aèria i també la terrestre. També es va fer un homenatge a les 16 persones que van morir als atemptats a Barcelona i Cambrils.

En el cas de la desfilada aèria van participar 78 aeronaus en representació de tots els tipus que hi ha a l'Exèrcit de l'Aire. Pel que fa al terrestre, va durar uns 35 minuts i hi van participar 84 vehicles.

Un cop acabada la desfilada va tenir lloc la recepció (amb uns 1.500 convidats) que oferien els Reis al Palau Reial amb autoritats de l'Estat, polítics i altres càrrecs.