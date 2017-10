La CUP demana per carta a Puigdemont que proclami ja la república

a CUP ha demanat, en una carta dirigida al president català, Carles Puigdemont, que proclami la República abans que el Govern apliqui l'article 155 de la Constitució, en considerar que el seu requeriment al president suposa "una amenaça" i no hi ha aspectes que prosperi una mediació internacional.

"Si pretenen seguir aplicant, ara ja amb requisits formals acomplerts, les previsions de l'article 155 de la Constitució espanyola, i ens volen seguir amenaçant i emmordassant, que ho facin amb la República ja proclamada", indica el partit antisistema en la seva missiva.

La carta va en la mateixa línia que l'adoptada ahir a la nit per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que en sessió extraordinària va acordar demanar al Parlament que "aixequi" la suspensió de la declaració d'independència que inicialment va fer Puigdemont davant "la negativa de l'Estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg".

En un comunicat, el secretariat de l'ANC va assenyalar que davant "la negativa de l'Estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg, ja no té cap sentit mantenir suspesa la declaració d'independència" de dimarts passat, 10 d'octubre.

Carles Puigdemont, va rebre dimecres passat un requeriment en el qual el Govern li dóna de termini fins dilluns perquè confirmi si dimarts passat va declarar la independència de Catalunya al Parlament i, en aquest cas, l'urgeix a "revocar" aquesta decisió i a "restaurar l'ordre constitucional".

La CUP, que dóna per tancada "l'esperança en una mediació internacional", assegura que davant el requeriment del Govern "quedar immòbils davant les seves amenaces, les seves negacions i la seva autoritat, no ens permetrà existir com a poble".

Afirma que el passat 10 d'octubre "vam perdre una oportunitat" i diuen no entendre que "la resposta al requeriment del president Rajoy no se situï en els termes del mandat popular que vostè va assumir dimarts passat: el del respecte a l'exercici del dret a l'autodeterminació que es va expressar en les sofertes urnes del passat 1 d'octubre".

"Només proclamant la república -afegeix- serem capaços de situar-nos com un actor disposat a tutelar els drets civils i polítics de la població encara greument amenaçats" i en aquest sentit, la CUP entén que únicament a través del reconeixement de Catalunya com a "subjecte polític" s'aconseguirà "la intervenció d'actors internacionals".

La CUP conclou dient a Puigdemont que "seguirem sense suports internacionals, sense grans riqueses naturals i sense uns poders econòmics que ens donin suport", però el crida a proclamar la República amb el suport "de la gent i amb les seves esperances i amb tota la seva dignitat".