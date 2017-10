Denuncien que el sensellarisme és més greu a Catalunya del que es pensa

La Fundació Arrels, que es dedica a ajudar les persones que dormen al carrer, va denunciar que el problema del sensellarisme a Catalunya és molt més gran del que es pensa perquè no hi ha xifres sobre quantes persones no tenen llar, més enllà dels recomptes puntuals dels que pernocten al ras que fan cada any alguns municipis.

La fundació va recordar que caldria saber l'abast del problema tenint en compte que hi ha persones sense llar que dormen al carrer, que passen la nit en allotjaments temporals com albergs, a la presó o en centres de menors, que malviuen en assentaments i que no disposen d'un habitatge segur.

«No tenim dades fiables per dimensionar la problemàtica al nostre territori», va lamentar l'ONG, que veu insuficient tenir només la fotografia dels recomptes del nombre de persones que dormen al carrer en una nit determinada.

A Barcelona, la nit del passat 17 de maig es van comptar 1.026 persones dormint al ras, encara que durant el 2016, 1.674 persones sense llar van ser ateses pels equips de carrer del Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament, mentre que aquella mateixa nit unes altres 1.954 persones van dormir a recursos residencials públics i privats de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar. Arrels va destacar que a Barcelona també viuen menors estrangers que han fet sols el trajecte migratori cap a Europa i que es troben en situació de sensellarisme. Són nens i joves que s'allotgen en centres d'acollida tutelats i que en algunes situacions acaben vivint al carrer perquè marxen dels centres.