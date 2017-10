Madrid s'envalenteix

No hi era, pero com si hi fos: tothom en parlava. Per mèrits propis el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser el gran protagonista de la recepció oficial al Palau Reial de Madrid que oferien els monarques Felip i Letizia amb motiu del 12 d´octubre, Mare de Déu del Pilar i festa nacional a Espanya, tacada per la mort del pilot d´un reactor militar Eurofighter a Albacete. Tornava de la desfilada militar a la capital, que va tenir com a escenari el castís Paseo de la Castellana. La política nacional encetava ahir un pont de quatre dies pendent de la resposta que l´inquilí del palau de la plaça Sant Jaume de Barcelona doni dilluns, 16-O, una altra data marcada en vermell en l´atapeït calendari de dies històrics, al requeriment del Consell de Ministres: simplificant, la Moncloa vol que Puigdemont alcareixi, per escrit, si dimarts passat, 10-O, va declarar o no la independència. En funció de quina sigui la resposta, l´article 155 de la Constitució, que faculta el Govern espanyol, prèvia autorització del Senat, a prendre el control de l´autonomia catalana, podria activar-se per primera vegada en la història de la democràcia espanyola.

«Depèn d´ell [Puigdemont]», comentava el ministre d´Afers Estrangers, Alfonso Dastis, en una entrevista a la televisió francesa CNews recollida per l´agència ACN. El desideràtum de Dastis: que «no calgui aplicar la força» per redreçar la deriva secessionista –en suspens– de Catalunya. «Volem donar l´oportunitat a les autoritats catalanes d´explicar-se», afegia el ministre, que a continuació assegurava que, en qualsevol cas, el Govern central procedirà «dirigit per la prudència».

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la línia del seu company de gabinet, afirmava tenir «la gairebé completa seguretat» que no caldrà la intervenció de les Forces Armades en la crisi catalana; ara, va recordar, «tenen atribuïda la defensa de l´ordre constitucional, de la sobirania nacional i de la integritat ­territorial», de manera que han d´«estar preparades».

Mariano Rajoy no va parlar; ho van fer per ell fonts del Govern, per dir, als passadissos del Palau Reial, que si Puigdemont nega la proclamació de la independència l´Executiu no activarà la segona fase del 155 i es tornaria al passat recent, a l´escenari previ a l´agitat ple del Parlament del dimarts passat, 10-O, recollia un teletip de l´agència Efe. «La pilota és a la seva teulada [la del president català]», afegien les mateixes fonts, que recordaven, a continuació, la importància de l´acord entre el PSOE i el PP per obrir la porta a la reforma de la Constitució. Un pacte dels dos grans partits que, diuen, «transmet una imatge de seriositat». Al Govern espanyol creuen –i celebren– que la setmana passada va ser «clau»: missatge del Rei; anuncis de trasllats de seus socials de grans empreses i bancs fora de Catalunya; manifestació a favor de la unitat d´Espanya multitudinària i «canvi de visió de la premsa internacional» són factors que, a parer de la Moncloa, han representat un «punt d´inflexió» en el cas català. A Madrid, doncs, se senten forts.



Des del Twitter

Puigdemont no era a Madrid, però sí al Twitter, la seva zona de confort. Ahir, després de la ja coneguda piulada del «demanes diàleg i et responen posant el 155 damunt la taula. Entesos», el president més 2.0 de tots va tornar a la càrrega per donar voltes sobre les poques ganes de parlar que, a parer seu, demostra l´administració central: «Els espanta més el diàleg que la violència» i adjuntava una fotografia d´un grup d´agents del sindicat Unión Federal de Policía, camuflats amb passamuntanyes i armats fins al capdamunt que incorporava l´etiqueta #Hablamos? En una altra piulada, el president de la Generalitat es feia ressò del «demolidor informe de HRW [Human Rights Watch] contra la violència policial l´1-oct», que conclou que la policia espanyola va abusar de la violència en l´intent de reprimir el referèndum. En nom del Govern català va parlar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que observa «més ganes de 155 que de diàleg i això és una mala notícia».