La meca dels veritables amants del formatge

La Seu d'Urgell obre aquest divendres la 23a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, de manera que aquest any allargarà un dia el certamen estrella de la Fira de Sant Ermengol. Durant tot el cap de setmana, la fira formatgera celebra fins a disset activitats a les dues aules de tast que s'han instal·lat a les carpes annexes de la sala polivalent. En aquest sentit, l'organització també ha doblat aquest any les aules de tast a fi de poder organitzar més sessions com ara activitats de cuina, degustació, elaboració o maridatge.

Segons han explicat des de l'Ajuntament, entre les 17 sessions que hi ha preparades destaquen les que es fan aquest divendres a la tarda, és a dir, la presentació d'un llibre sobre formatges, una sessió de música i formatge i una de cuina del formatge. Així, a les 4 de la tarda es fa la presentació de llibre Formatges del Pirineu Català, a càrrec de les autores, Laia Pont i Natàlia Nicolau. A les 5 es farà a l'aula de tast número dos una sessió de maridatge de música i formatge, que protagonitzaran el violinista Elies Porter i el formatger Salvador Maura, de Mas d'Eroles. L'última activitat de divendres serà una sessió de cuina del formatge conduïda per Diego Alías, del restaurant Ca l'Amador, de Josa de Cadí, guardonat amb el premi Cuiner de l'any 2015 pel Fòrum de Girona.

La 23a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu aplegarà a la sala polivalent un total de 48 formatgeries de diferents punts de la serralada. En aquest sentit, al recinte firal dels formatges hi haurà 27 formatgeries del Pirineu català; 9 del Pirineu basc; 5 del Pirineu aragonès; i 6 del Pirineu francès. Igualment, com a formatge convidat d'aquesta edició hi haurà la formatgeria Finca de Uga, de l'illa de Lanzarote, amb formatges de cabra de gran qualitat i diversitat, elaborats i presentats pel mestre formatger Paco Fabelo.

Dissabte al matí es farà el Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, on es presenten més de 150 formatges artesans de producció pròpia. El concurs té dotze categories: formatges no madurats, matons i recuits i formatges frescos; formatges madurats de cabra, quallada àcida i quallada enzimàtica; de vaca, quallada àcida i quallada enzimàtica; de vaca, pasta tova; d'ovella, quallada enzimàtica i de pasta tova; tupí o gaztazarra; formatges blaus; formatges amb condiments; i iogurts i llets fermentades.