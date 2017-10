Milers de manifestants reclamen a Puigdemont que faci marxa enrere

Unes 65.0000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona convocades per Societat Civil Catalana (SCC) i altres entitats per demanar al president català, Carles Puigdemont, que torni al sentit comú, que «rectifiqui» i aprofiti dilluns «la seva oportunitat d'or».

La manifestació, amb motiu del Dia de la Hispanitat i sota el lema «Catalunya sí, España también», va ser la més important registrada a Catalunya en un 12 d'Octubre, ja que el 2014 van ser 38.000 manifestants i l'any passat prop de 6.000, segons la Urbana.

La marxa va recórrer en un ambient festiu des del Passeig de Gràcia, a l'altura de La Pedrera, fins a la plaça de Catalunya, amb un crit unànime «Puigdemont a la presó» però també amb una petició al president que rectifiqui perquè «no ens representa».

I aquesta «oportunitat d'or» a la qual es va referir al final de la marxa el secretari de SCC, Manuel Miró, és dilluns que ve, quan finalitza el primer termini del requeriment del president del Govern, Mariano Rajoy, perquè Puigdemont aclareixi si el dia 10 va declarar o no al Parlament la independència unilateral.

En un ambient festiu, com el de la multitudinària manifestació de diumenge passat, es van sentir consignes semblants: visques a Espanya, a Catalunya, al Rei i a la policia. També es van apreciar manifestants saludant afectuosament agents dels Mossos d'Esquadra, cos que va tenir un paper controvertit en la votació de l'1-O suspès pel TC, fet que va portar també altres manifestants a increpar els Mossos. Igual que diumenge passat, van proliferar banderes d'Espanya, Catalunya i altres de blanques amb un cor tricolor, també van abundar les samarretes amb missatge que demanaven «respecte» i «Somos españoles.Ñ».



Cs i PP lideren la concentració

Darrere d'una pancarta amb el lema de la manifestació, van marxar dirigents de Ciutadans amb Inés Arrimadas al capdavant; del PP, liderats pel president del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz; i el líder de SCC Catalunya, Mariano Gomá.

Tant els líders polítics que van participar en la marxa com els autors del manifest van insistir a demanar aclariments a Puigdemont i que faci marxa enrere en la seva aposta per la secessió per no seguir perjudicant Catalunya i empobrint la seva economia.

I per això, el secretari de SCC, Manuel Miró, va exigir a Puigdemont que deixi de parlar en nom de tots els catalans. «Mai més. No ens representa. No en el nostre nom», li va dir. Al final de la marxa, el manifest llegit per Clemente Polo, portaveu d'Espanya i Catalans, una de les entitats convocants, va titllar la declaració d'independència de «confusa pantomina, més pròpia de pati de col·legi que de seu parlamentària». «Al final, sembla que li van tremolar les mans i les cames, i la declaració unilateral d'independència va quedar reduïda a una pantomima», va subratllar.



Batalla campal al Cafè Zuric

L'únic incident que es va registrar ahir, fora ja de la manifestació, es va produir a les proximitats de la plaça de Catalunya, a la confluència amb Pelai, a l'altura del popular Cafè Zuric.

Per causes que es desconeixen, dos grups de joves relacionats amb equips de futbol van començar a llançar-se cadires entre ells i com a conseqüència de la trifulga es van trencar alguns vidres i vasos. Segons diverses fonts, entre els implicats hi havia integrants de Yomus (vinculats al València CF), del Frente Atlético i dels Hooligans Vallès del Sabadell. Abans al matí la policia havia identificat 28 persones relacionades amb el grup d'extrema dreta Hogar Social i escorcollat quatre dels seus vehicles, en els quals es van trobar bengales i punys americans.