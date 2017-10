la pàtria i l'empresa

ls diners no tenen pàtria, diuen. Una empresa de Màlaga està traient molt partit del desafiament secessionista català cosint, a una velocitat mitjana d'un miler al dia, les banderes estelades amb les quals s'emboliquen aquests dies els independentistes de l'«Espanya ens roba». Ells mateixos poden veure's temptats a considerar que no tenen pàtria o que la traeixen (la visió que tenen de la pàtria catalana) totes les companyies que estan deslocalitzant les seves seus socials i fiscals a altres regions per contenir els riscos d'inseguretat jurídica i econòmica que comporta l'intent de desconnectar a Catalunya de la resta del país.

Depèn del que s'entengui per patriotisme. Si per tal es considera la defensa dels interessos generals d'un poble, es podria arribar a pensar que és més patriòtica la decisió dels bancs catalans i d'altres empreses cabdals de treure les seves seus per protegir els seus clients, els seus accionistes i els seus empleats (part d'ells catalans) que el pla del Govern i els seus socis àcrates d'empènyer-los a ells i a molts altres cap a l'abisme econòmic que s'albira a l'altre costat d'una declaració d'independència.

La fugida defensiva ha estat la forma que han tingut desenes d'empreses catalanes d'assenyalar aquest abisme, un missatge per a qui vulgui escoltar-lo dins del moviment sobiranista i que sembla haver arribat als dirigents més moderats. Com el conseller d'empresa, Santi Vila –a qui s'assenyala com a aspirant d'aquests moderats a la successió de Puigdemont–, que s'havia manifestat en contra de les «decisions unilaterals» i que ha intentat actuar en les últimes hores d'enllaç entre la Generalitat amb la Moncloa. Com l'exconseller Andreu Mas-Collell, autor temps enrere dels comptes d'«Espanya ens roba» (els suposats 18.000 milions anuals que perd Catalunya, segons la lletania del sobiranisme), que l'endemà del referèndum il·legal va recomanar una «suspensió activa i temporal de la unilateralitat». Encara que retorçades pel tactisme, s'intueix la influència d'aquestes posicions en la treva o parany (es veurà) que Puigdemont ha ofert a Rajoy en suspendre la independència per dialogar.