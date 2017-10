Puigdemont consulta els consellers, els partits independentistes i les entitats sobre la seva resposta a Rajoy

El president català, Carles Puigdemont, estarà tot aquest divendres al Palau de la Generalitat reunint-se amb diferents actors polítics del món independentista. L´objectiu és escoltar el posicionament de tothom sobre quina ha de ser la seva resposta al requeriment del govern espanyol per, posteriorment, prendre la decisió i dilluns enviar a Mariano Rajoy la rèplica. Així, fonts del Govern han confirmat a l´ACN que pel despatx del president estan passant i passaran consellers del Govern, dirigents del PDeCAT, ERC i la CUP, i representants de les entitats sobiranistes més importants, ANC i Òmnium. Cabria la possibilitat, però, que alguna d´aquestes consultes es fes a través del telèfon o que, fins i tot, quedessin pendents per al cap de setmana. La intenció del president, però, és tancar aviat la ronda de converses per tenir dissabte i diumenge per reflexionar, preparar i decidir la resposta concreta al requeriment de Rajoy.

Amb tot, les mateixes fonts asseguren que els diferents actors que estan parlant i es reuniran amb Puigdemont marxaran del Palau sense conèixer detalls de les intencions que, de moment, té el president de la Generalitat. I és que l´estratègia de Puigdemont passa primer per escoltar i després per decidir. Un cop la resposta estigui clara, informarà a totes les parts perquè en tinguin constància. En cap cas, però, es preveu que la qüestió quedi tancada aquest divendres.