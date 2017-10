VÍDEO : 34 dies de vertigen. L'abans i després del referèndum

El referèndum de l'1-O suspès pel Constitucional i la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, han marcat nous punts d'inflexió en el desafiament independentista català, en una jornada en què el Govern ha anunciat un Consell de Ministres extraordinari per demà. El discurs de Puigdemont dient que assumeix el "mandat del poble" perquè "Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república", però proposant suspendre els efectes per obrir la porta al diàleg, ha amenaçat de fracturar les files independentistes. Per això, els diputats de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han signat després un document sobre la independència de Catalunya, mentre se succeïen les converses i les reunions entre dirigents polítics, inclosos el president del Govern, Mariano Rajoy, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez.