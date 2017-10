Xuclà: «No hi va haver declaració unilateral d'independència»

El coordinador dels diputats i senadors del PDeCAT a les Corts, Jordi Xuclà, va posar-se, ahir, davant d´un micròfon de la cadena de ràdio Onda Cero. Preguntat sobre què va passar dimarts, 10 d´octubre, al Parlament de Catalunya, va respondre: «No hi va haver declaració unilateral d´independència», ja que «[Carles] Puigdemont va assumir els resultats de l´1-O però els va suspendre i va demanar diàleg». «Diàleg» perquè, en opinió del diputat, «s´ha de reconèixer Catalunya com a subjecte polític». En aquesta línia, Xuclà va explicar que el pla dels sobiranistes consisteix a «acomodar-se a un model d´Estat plurinacional com ocorre a Suïssa». I va exposar a continuació: «El debat que cal tractar és si els nostres pobles [el de Catalunya i el d´Espanya] poden dialogar entre iguals o una de les parts imposa la seva voluntat».

Per part seva, el Secretariat de l'ANC es va reunir en sessió extraordinària i va acordar demanar que s'aixequi la suspensió de la declaració d'independència, com a conseqüència de la «negativa de l'Estat a qualsevol proposta de diàleg». Segons l'entitat independentista, «no té cap sentit mantenir suspesa» la declaració. Per això, l'òrgan que presideix Jordi Sànchez va instar el Parlament a aixecar-la i, a més, va reclamar que Puigdemont i el mateix Govern «implementin» la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

Paral·lelament, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, va lamentar que els socialistes espanyols donin suport a l'aplicació de l'article 155. A través del seu compte de Twitter, va preguntar a Pedro Sánchez «De veritat el PSOE ha pactat amb el PP l'aplicació immediata del 155 com a resposta a l'oferta de diàleg del Govern?». Junqueras va alertar que els socialistes ho volen «rematar suspenent l'autogovern i deixant les institucions catalanes a les mans del PP» a canvi d'una millor representació al Senat.

En aquest sentit, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va demanar una reflexió al president de la Generalitat per impedir l´aplicació de l´article 155. «No ha estat la primera opció» del Govern d´Espa­nya, va dir. Millo veu en el requeriment que el Consell de Ministres va enviar a Puigdemont una «porta» oberta per frenar la intervenció.



Endavant veu traïció del Govern

De la seva banda, l´organització de l´esquerra independentista Endavant acusa el Govern català de «trair» la sobirania del poble expressada en el referèndum de l´1 d´octubre i en la vaga del dia 3. En un comunicat, el col·lectiu anticapitalista, integrat al grup parlamentari de la CUP, considera que la «no proclamació» de la República constitueix un «atac».