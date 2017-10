Últim avís de la Moncloa

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, reiterava ahir que les autoritats catalanes «encara són a temps de recuperar la normalitat institucional» i de posar fi a la «inestabilitat» abans que dilluns acabi el termini que té Carles Puigdemont per respondre el requeriment que li va enviar l'administració Rajoy, que vol que el mandatari català aclareixi si va declarar o no la independència unilateral en el ple del Parlament de dimarts passat i si, posteriorment, va acabar, o no, suspenent-la. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Sáenz de Santamaría recordava que el Govern central formula una pregunta «senzilla per acabar amb un problema complex»: «Si sí o si no ha declarat la independència». Si Puigdemont té «voluntat política» pot tornar al marc de convivència i a l'Estat de dret.



«En el marc de la llei»

Sáenz de Santamaría insistia que s'ha ofert al president de la Generalitat diàleg «en el marc de la llei i en el si del Parlament», per la qual cosa ha instat Puigdemont a anar al Congrés, en concret a la Comissió d'estudi sobre el model territorial, perquè plantegi allà «les seves reflexions i propostes». «Res és immutable, tot es pot parlar, des del respecte a la regles democràtiques i als drets dels ciutadans (...) aquesta l'única condició i l'únic requisit», va subratllar la vicepresidenta.



«L'oportunitat» de Puigdemont

En aquest sentit, va subratllar que és «l'oportunitat més important que té» Puigdemont per rectificar i parar la deriva sobiranista que «no té cap sentit, que només perjudica els catalans», que ha portat Catalunya a una inestabilitat que té «conseqüències econòmiques» i només serveix per «dividir i empobrir». La situació es troba, ara, «en el primer moment del requeriment» va explicar Sáenz de Santamaría. El termini venç demà passat a les deu del matí. «Anem pas a pas», diu la vicepresidenta, per la qual cosa l'Executiu central no aventura quines mesures s'adoptarien si Puigdemont acaba confirmant que ha declarat la independència. «Hi ha una discussió de tothom, incloses les files independentistes», segons la vicepresidenta, davant el discurs «clarament ambigu» del president català sobre el qual tothom ha especulat molt, per la qual cosa és important «resoldre aquesta ambigüitat». Amb aquest argument el Govern de Rajoy posa a mans de Puigdemont la possibilitat d'evitar actuacions posteriors del Govern. «En aquest cap de setmana de reflexió, amb pont pel mig, té la capacitat per restaurar la convivència entre els catalans», va exposar Sáenz de Santamaría.



Evitar «futuribles»

Va aclarir que el requeriment enviat pel president és un pas «previ» a l'article 155 perquè s'ha de donar al president de la Generalitat l'oportunitat de, «voluntàriament», tornar a l'ordre constitucional, «i en tal cas no s'avança més en aquest sentit», va constatar. «No parlarem de mesures ni ens situarem en futuribles»,va dir Sáenz de Santamaría, ja que el que es decideixi després d'aquest pas previ «depèn únicament i exclusivament de la resposta de Puigdemont».

De la seva banda, els Reis intensificaran l'activitat institucional la setmana vinent, després que la situació política a Catalunya fes reduir al mínim la seva agenda des de l'1 d'octubre. Felip VI solament va aparèixer en públic el dia 3, de forma inesperada, per dirigir un missatge extraordinari als espanyols davant el desafiament independentista, en la desfilada militar i en la posterior recepció oficial.