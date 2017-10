El cap de Nacions Unides confia en «les institucions d'Espanya»

El secretari general de l'ONU, António Guterres, va reiterar ahir la seva confiança en la institucions democràtiques espanyoles per aconseguir una solució a la situació a la situació actual de Catalunya. «El missatge del secretari general és que confia en les institucions democràtiques d'Espanya», va dir el seu portaveu, Stéphane Dujarric, preguntat sobre aquest tema en la seva conferència de premsa diària.

La postura és la mateixa que el cap de Nacions Unides, també a través d'un portaveu, va expressar l'endemà de la consulta independentista il·legal de l'1 d'octubre, que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional espanyol.

Preguntat ahir sobre les crides del Govern regional català a una mediació internacional, Dujarric va dir no tenir constància de cap contacte amb l'ONU en aquest sentit i va reiterar que l'organització confia en les institucions espanyoles.



Al Comissionat de Drets Humans

Fa tot just uns dies, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Zeid Ra'ad Al Hussein, va emetre un comunicat en el qual assegurava estar «pertorbat per la violència a Catalunya diumenge [1 d'octubre]». A més, demanava a les autoritats espanyoles que «garantissin» investigacions sobre els actes de violència produïts durant el referèndum. Concretament, sol·licitava que fossin «exhaustives, independents i imparcials».

En la mateixa línia, assegurava que totes les respostes policials han de ser «proporcionades» i que han de tenir lloc si són «necessàries». L'Alt Comissionat afirmava que la situació a Catalunya s'hauria de resoldre mitjançant el «diàleg polític» i amb respecte per les «llibertats democràtiques». En el comunicat Zeid Ra'ad Al Hussein insta també el Govern espanyol a «acceptar, sense demores» les peticions de visita per part de rellevants experts de l'ONU en drets humans.