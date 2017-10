Els col·legis de metges estudien accions legals pels mitjans que qüestionen els ferits del referèndum

Els col·legis de metges de Catalunya van anunciar ahir que estan estudiant emprendre accions legals contra aquells mitjans de comunicació que qüestionen els ferits de l'1 d'octubre.

Així ho van comunicar ahir a través d'una nota, on el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), el Dr. Josep Vilaplana, va assegurar que «els metges catalans van certificar el que van veure». En nom de tots els col·legis de metges catalans, el Dr. Vilaplana va denunciar que «no es pot posar en dubte la seva professionalitat i independència a l'hora de certificar els ferits el dia del referèndum perquè recorda que els metges actuen sota un codi deontològic per atendre i diagnosticar pacients».

El president del CCMC va manifestar que «l'1 d'octubre hi va haver persones ferides a Catalunya, amb lesions més o menys greus, però ferides». Segons el Dr. Vilaplana, «independentment del nombre concret de ferits de més o menys gravetat, la qüestió a plantejar-se és si la repressió policial duta a terme pel Govern Espanyol és la resposta adequada per part d'un estat democràtic i del segle XXI».

Finalment, a la nota enviada pel Consell també s'informava que totes aquelles informacions no contrastades i sense citar fonts, que alguns mitjans havien publicat, serien trameses al Col·legi de Periodistes de Catalunya.



Vint-i-quatre centres gironins

Paral·lelament, el Departament de Salut també va fer públiques algunes informacions relacionades amb les càrregues policials de l'1 d'octubre durant la jornada d'ahir. La regió sanitària de Girona va atendre un 26% dels pacients ferits, només per darrere de Barcelona Ciutat que en va atendre un 34%. Les comarques gironines ho van fer a partir de vint-i-quatre centres que van estar en actiu repartits en diferents zones com per exemple Girona, Figueres, Palamós, Olot, Figueres, Roses, Vidreres o Banyoles.

Al marge d'aquest registre de víctimes ateses per càrregues policials, també hi ha altres persones que han anat als centres sanitaris, durant els dies posteriors al referèndum, perquè pateixen algun impacte psicològic a causa de la violència d'aquell dia. El Departament de Salut ja ha posat en marxa un dispositiu especial per atendre els afectats.

El Departament va desmentir categòricament diverses informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació en què s'acusa el Govern d'haver manipulat el nombre d'atesos per les càrregues policials de l'Estat espanyol. Considera que aquestes informacions atempten contra l'honorabilitat de tot el personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques, dels CAP i CUAP o hospitals que van atendre el més d'un miler de persones arran de l'actuació de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil.