Creix la pressió sobiranista sobre Carles Puigdemont

Creix la pressió dels sectors sobiranistes sobre Carles Puigdemont perquè aixequi la suspensió i faci efectiva la independència de Catalunya. Ahir, el president català es va reunir amb consellers, dirigents del PDeCAT, ERC i CUP i representants d'ANC i Òmnium Cultural per tal de conèixer la seva opinió sobre la resposta que ha de donar al requeriment de l'Executiu espanyol, que li ha donat de temps fins dilluns a les deu del matí perquè aclareixi si va proclamar o no la independència. De moment, Puigdemont no ha fet pública la seva decisió i té previst esgotar el termini donat. Mentrestant, ERC, la CUP, l'ANC, Demòcrates i alguns sectors del PDeCAT, entre els quals hi ha les seves joventuts, pressionen Puigdemont perquè aixequi la suspensió i doni el tret de sortida a la república catalana. En canvi, l'expresident català Artur Mas (PDeCAT) va voler rebaixar ahir aquestes pressions tot recordant que perquè la independència pugui ser efectiva cal reconeixement internacional. També va subratllar que ni la CUP ni l'ANC presideixen la Generalitat.

Puigdemont continuarà amb la seva ronda de consultes al llarg del cap de setmana, ja sigui per telèfon o de forma presencial. La intenció del president, però, és tancar aviat la ronda de converses per tenir dissabte i diumenge per reflexionar, preparar i decidir la resposta concreta al requeriment de Rajoy.

Mentrestant, en els darrers dies i hores, s'acumulen les pressions a Puigdemont perquè culmini la declaració d'independència, després que el seu discurs de dimarts la deixés «en suspens». Les que més han ressonat són les de l'ANC i la CUP. Des de l'Assemblea Nacional van demanar dijous al vespre a Puigdemont que aixequi la suspensió de la declaració d'independència «atesa la negativa de l'estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg». A més, diferents dirigents i membres de l'entitat també ho han demanat a través de les xarxes socials.

La CUP, per la seva banda, va fer pública ahir una carta a Puigdemont en què el pressionen perquè respongui a Rajoy que ha proclamat la república. «Si pretenen seguir aplicant l'article 155 i ens volen seguir amenaçant i emmordassant, que ho facin amb la República ja proclamada», demanen els anticapitalistes. Els cupaires, que donen per tancada «l'esperança en una mediació internacional», asseguren que davant el requeriment del Govern «quedar immòbils davant les seves amenaces, les seves negacions i la seva autoritat, no ens permetrà existir com a poble». També consideren que el passat 10 d'octubre «vam perdre una oportunitat» i diuen no entendre que «la resposta al requeriment del president Rajoy no se situï en els termes del mandat popular que vostè va assumir dimarts passat: el del respecte a l'exercici del dret a l'autodeterminació que es va expressar en les sofertes urnes del passat 1 d'octubre».

De manera més subtil es va pronunciar el soci de govern de Puigdemont, ERC. El portaveu de la formació, Sergi Sabrià, va afirmar ahir que el president hauria de contestar el requeriment del Govern espanyol assegurant que la independència «està declarada». En declaracions a Onda Vasca, Sabrià va defensar que per a ells la independència està «claríssimament» declarada i va afirmar que si algú no ho vol entendre doncs ho explicaran «més clar si fa falta». El líder del partit i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, té prevista una intervenció pública avui al matí en el marc del Consell Nacional dels republicans. L'estat de les converses entre ell i Puigdemont marcarà també el to i el contingut del seu discurs, que podria servir igualment per intentar que Puigdemont fes aquest pas i donés per tancada la suspensió.

Artur Mas, en canvi, va voler relativitzar les pressions sobre Puigdemont i va considerar «essencial» el reconeixement exterior a la independència. «Ni la CUP ni l'ANC ni cap altra entitat presideixen el govern de Catalunya», va subratllar l'expresident català en declaracions a TV3. Segons el seu parer, a partir d'ara «el camí és forçar, amb aliats externs també, que hi hagi com a mínim una pacificació en la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol i, tot seguit, l'inici d'un diàleg i una negociació».