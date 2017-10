El Govern aplicarà el 155 si rep una resposta ambigua o la transcripció del discurs

El Govern espanyol no acceptarà una resposta ambigua del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment que expliqui si va declarar o no la independència de Catalunya. Si optés per una resposta poc clara, o per enviar simplement la transcripció del discurs del president, l'Executiu espanyol aplicaria directament la segona fase de l'article 155 de la Constitució.

A tres dies del termini donat a Puigdemont perquè contesti, el cap de l'executiu, Mariano Rajoy, va presidir una reunió del Consell de Ministres en què el govern estatal va instar el president de la Generalitat a respondre de forma clara. Per al govern espanyol, es tracta d'una «pregunta senzilla per acabar amb un problema complex», de manera que creuen que s'ha de respondre només sí o no.

En el seu discurs, Puigdemont va dir que assumia «el mandat del poble» perquè Catalunya «es converteixi en un estat independent en forma de república», però de forma immediata va proposar «suspendre els efectes de la declaració d'independència» per obrir la porta al diàleg.



«Això no val»

Per això, fonts del Govern espanyol assenyalen que si el president català opta per enviar una simple transcripció de les seves paraules, consideraran que «això no val». Per això, insisteixen que, en aquest cas, es mantindria en vigor el segon termini donat a Puigdemont, fins les deu del matí del dijous dia 19, per tal que rectifiqui la seva posició i torni a la legalitat. Si no ho fes, l'Executiu seguiria endavant amb els passos previstos per aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola.

Com que aquest article no s'ha activat mai i no hi ha jurisprudència, les mesures que es considerin oportunes per fer-ho haurien de ser aprovades per majoria absoluta al Senat (que el PP ja té). En aquest sentit, el Govern espanyol no ha volgut avançar cap de les seves possibles mesures, perquè, segons subratlla, abans de tirar-les endavant cap respectar el compàs d'espera fins que Puigdemont doni una resposta. A partir d'aquí, vindran condicionades totes les decisions posteriors. «Durant aquest cap de setmana de reflexió, amb el pont pel mig, té l'oportunitat de restaurar la convivència entre els catalans», van assenyalar fonts de l'Executiu.

De tota manera, l'activació de l'article 155 continua essent una incertesa. Tot el que se sap és que permetria al Govern central o als seus delegats donar ordres directes als funcionaris, mossos d'esquadra i altres treballadors, substituint d'aquesta manera el Parlament i el Govern.

A més, no limita l'abast de les mesures que es poden prendre quan se l'invoca, de manera que queda en l'aire la possibilitat que el Govern central pugui convocar seguidament eleccions autonòmiques. Segons l'Estatut, en principi només el president de la Generalitat té potestat per a fer-ho, de manera que si el Govern central s'atribuís aquesta funció voldria dir que Puigdemont ha estat destituït o suspès.