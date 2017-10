Juncker rebutja fer de mediador perquè crearia «més caos» a la UE

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va assegurar ahir que si Catalunya s'independitzés d'Espanya, d'altres regions europees farien el mateix, i ha afegit que l'Executiu comunitari no actua com a mediador en aquesta situació perquè es crearia «més caos» en la Unió Europea (UE). «Si Catalunya es converteix en [un Estat] independent, d'altres [territoris] farien el mateix. Això no m'agrada», va afirmar el polític durant un diàleg ciutadà amb estudiants a la Universitat de Luxemburg.

L'exprimer ministre del Gran Ducat ha afegit que no li agradaria tenir d'aquí a uns anys una Unió Europea de 98 països perquè ja és «prou difícil» amb Vint-i-set, però amb molts més «seria impossible».



Contactes amb Rajoy

Sobre les negatives de la Comissió Europea (CE) per mediar entre Madrid i Barcelona, Juncker ha explicat que si ho fes es crearia «molt més caos a la Unió Europea» i ha recalcat que ell negocia només entre Estats membres del club comunitari.

«Durant algun temps, vaig demanar al president del Govern espanyol que prengués iniciatives perquè la situació a Catalunya no es convertís en el que és ara», va declarar el luxemburguès. Juncker va comentar que tothom «intenta trobar la seva pròpia identitat a la seva pròpia manera i creu que aquesta identitat no pot viure en paral·lel amb les identitats d'altres persones».



Alemanya es manté inalterable

De la seva banda, el Govern alemany va reiterar ahir el seu suport a la integritat d'Espanya i a la postura de l'Executiu espanyol que la crisi a Catalunya ha de resoldre's en el marc de la llei i la Constitució espanyoles, «renunciant a declaracions unilaterals d'independència il·legals».

«L'ordre constitucional, la unitat d'Espanya, han de mantenir-se, els drets i llibertats de tots els ciutadans han de quedar garantits i saludem la declaració del president del Govern espanyol al respecte», va declarar en una roda de premsa rutinària el portaveu de l'Executiu alemany, Steffen Seibert. Seibert va recalcar que Berlín dona suport les declaracions del president de l'Executiu espanyol, Mariano Rajoy, i sosté que «es tracta d'un conflicte que només es pot i cal resoldre en el marc de l'ordenament jurídic i la Constitució espanyoles i renunciant a declaracions unilaterals d'independència il·legals».