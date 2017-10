L'ANC insta el Govern a "tancar el més aviat possible el camí iniciat" a la independència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha instat el Govern "a tancar el més aviat possible el camí iniciat" cap a la república catalana. Així ho ha dit en un manifest que ha llegit el nou vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, des de Sant Cebrià de Vallalta, un dels municipis on hi van haver càrregues policials l'1-O.

Alcoberro ha denunciat la "repressió policial" i ha destacat el paper de la gent per fer possible l'1-O, per això ha dit al Govern: "Gràcies a gent com la de Sant Cebrià de Vallalta vam votar, vam guanyar i ara amb els resultats a la mà proclamarem la independència". L'entitat ha celebrat aquest dissabte el plenari del seu secretariat nacional en aquest municipi per donar "escalf" als seus veïns i solidaritzar-se amb els ferits de la "injustificables i desproporcionada violència policial" del diumenge 1 d'octubre.

Alcoberro ha estat escollit en substitució de Natàlia Esteve, fins ara vicepresidenta.