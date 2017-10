Lesmes vol que s'actuï contra la comissió que havia d'analitzar la violència de l'1-O

El president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha demanat a l'advocat general de l'Estat, Eugenio López Álvarez, que «cursi les instruccions precises» per emprendre «les acciones legals procedents» contra l'acord de la Generalitat per crear la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya per les càrregues policials durant el referèndum de l'1 d'octubre. Lesmes considera que es tracta d'«una flagrant, insòlita i injustificable violació d'un dels principis estructurals de qualsevol sistema constitucional mínimament avançat com ho és el respecte a la independència judicial» i retreu a la Generalitat «el menyspreu més evident pels fonaments de l'ordre constitucional nacional i europeu».



«Restablir l'ordenament legal»

En una carta enviada a l'advocat general de l'Estat, Lesmes demana «restablir l'ordenament constitucional i legal» que considera que s'ha vist «conculcat» amb l'acord de Govern del 2 d'octubre per crear la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya. «No és de rebut que el poder executiu s'atorgui una classe de funció supervisora de l'activitat que puguin desenvolupar els tribunals», retreu Lesmes. «El Govern de la Generalitat no pot, de cap manera, desenvolupar funcions de vigilància i control de les actuacions judicials», insisteix. El president del TS i del CGPJ recorda que la Generalitat pot recórrer les decisions dels tribunals sempre que ostenti legitimació processal i material, però «no sotmetre a una classe de control polític, sota explícites amenaces d'emprendre accions genèriques i innominades de responsabilitat contra els jutges i els tribunals per l'actuació que puguin desenvolupar». «Una vegada més, queda patent en la iniciativa normativa de la Generalitat el menyspreu més evident pels fonaments de l'ordre constitucional nacional i europeu», conclou.

En el comunicat, Lesmes també anuncia que proposarà de forma immediata a la Comissió Permanent l'adopció d'altres mesures en defensa de la independència de jutges i magistrats.