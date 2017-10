L'Estat abaixarà la previsió de creixement econòmic del 2018 si no se soluciona «aviat» el conflicte català

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va apuntar que si no hi ha una «ràpida solució» a la situació a Catalunya l'Estat abaixarà la previsió de creixement econòmic per al 2018, que està en el 2,6 %. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Santamaría va explicar que el 2018 havia de ser un bon any per al creixement i l'ocupació, però els esdeveniments que a Catalunya fan ser «més prudents».

El Ministeri d'Hisenda va presentar ahir un informe al Consell «de cara a la remissió a Brussel·les del pla pressupostari» per al 2018 davant la falta de projecte de comptes. El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, havia avançat que l'economia espanyola creixerà un 3,1% aquest any, per damunt del 3% previst. De Guindos va dir que el pla pressupostari que l'Executiu ha d'enviar a Brussel·les abans del 15 d'octubre, com exigeixen les normes de disciplina fiscal, no inclourà canvis en la política econòmica perquè no hi ha projecte de Pressupost, però que actualitzarà les previsions de creixement.

Amb vista al 2018, va dir que el creixement econòmic d'aquest exercici s'estendrà «a les xifres de l'any que ve», tot i que de manera «extremadament prudent».

La vicepresidenta també va alertar del mal que el procés està causant en l'economia catalana, ja que l'agència de mesurament de riscos Standard & Poor's va apuntar que el conflicte podria portar Catalunya a la recessió. «Els esdeveniments a Catalunya estan posant en risc la recuperació econòmica» i la creació de llocs de treball a la regió, va insistir, com reflecteix la «parada» de la inversió i la «caiguda dramàtica» de les reserves turístiques. «La Generalitat està creant totes les condicions per sumir Catalunya en una profunda recessió, com han advertit experts», va sentenciar.

Per la seva part, el ministre espanyol d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, va assegurar ahir que la crisi catalana no sortirà gratis des del punt de vista econòmic, en informar que obligarà a situar «una mica per sota» del 2,6% les previsions de creixement d'Espanya per al 2018.

«Això no surt gratis des del punt de vista de l'evolució econòmica. Aquest tipus de qüestions tenen sempre impacte», va afirmar De Guindos en comentar la incertesa política a la regió de Catalunya. El ministre va efectuar aquestes declaracions en una conferència de premsa en el marc de l'Assemblea Anual del Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial (BM) a Washington.