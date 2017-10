El TSJC cita Turull i els lletrats del Parlament com a testimonis del cas Forcadell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va citar a declarar com a testimonis el conseller de Presidència, Jordi Turull, i els lletrats del Parlament Xavier Muro i Antoni Bayona, en la causa que investiga la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, per desobeir el Constitucional.

En una providència, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que investiga tres querelles de la Fiscalia contra Forcadell i els membres de la Mesa de JxSí i CSQP per haver permès el debat i votació de resolucions independentistes malgrat la prohibició del Constitucional, cita per al pròxim 24 d'octubre quatre nous testimonis.

A més de Turull, que compareixerà per donar explicacions de la seva intervenció com a expresident del grup parlamentari de JxSí, i els lletrats del Parlament, la jutge també ha cridat a declarar Elisabet Riambau, secretària de serveis jurídics de la cambra catalana.

La declaració del conseller de Presidència, proposada per les defenses, havia estat fixada per a finals del mes de juliol passat (abans que el Parlament aprovés les lleis de referèndum i transitorietat que van motivar la tercera querella de la Fiscalia contra Forcadell), però la compareixença es va acabar suspenent.

La jutge va acceptar la petició de la defensa per interrogar Turull com a testimoni atès que, com a president del grup de JxSí, va ser impulsor de les resolucions a favor d'un referèndum d'independència que la cambra catalana va debatre a l'octubre de l'any passat, malgrat que el Tribunal Constitucional havia advertit el Parlament que havia d'abstenir-se de desenvolupar qualsevol resolució que emanés de la declaració de ruptura del 9 de novembre del 2015.

Maria Eugènia Alegret investiga en una causa comuna les tres querelles que la Fiscalia va anar presentant en els últims mesos contra Forcadell i els membres de la Mesa de JxSí i CSQP, per haver permès que el Parlament votés el full de ruta independentista, resolucions a favor d'una consulta independentista i, el mes de setembre passat, les lleis de referèndum i de transitorietat.

En aquestes ocasions, el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, i el secretari general de la cambra, Xavier Muro, van advertir a la Mesa que les resolucions que s'havien de debatre vulneraven les ordres del Tribunal Constitucional. Bayona i l'exsecretari general de la Mesa Pere Sol ja van declarar al novembre de l'any passat com a testimonis davant la jutge que investiga Forcadell, a la qual van explicar que havien presentat per iniciativa pròpia un informe per advertir el ple de la seva obligació de respectar les resolucions del Constitucional.