Les víctimes de l´1-O comencen a formalitzar les denúncies

El procés judicial per presentar les querelles col·lectives en contra de les repressions de l'1-O continua més actiu que mai. Durant la jornada d'ahir, més d'una cinquantena de persones van anar a l'Audiència de Girona per formalitzar les seves denúncies individuals i donar poder als magistrats i procuradors perquè els representin i les puguin afegir a les querelles col·lectives.

Els advocats voluntaris de la plataforma Dret de Defensa van estar assessorant durant tot el matí a les víctimes de les càrregues policials que es van produir el dia del referèndum per l'autodeterminació de Catalunya. Un cop finalitzat el tràmit, els afectats rebran un document en el qual se'ls assignarà un procurador que els acompanyarà i els assistirà durant tota la causa.

La jornada d'ahir es repetirà dilluns que ve per a l'altra meitat de denunciants que encara no han pogut dur a terme aquests tràmits. Un dels lletrats l'Albert Carreras va explicar que la previsió és que totes les denúncies estiguin entrades dilluns vinent i que aquella mateixa setmana presentin la querella. «Encara no podem fixar contra quines persones anirà ni quin grau de delicte, sinó que exposarem els fets, establirem la qualificació jurídica, la relació de les lesions sofertes i les actuacions policials», va concretar. A partir d'aquell moment els lletrats demanaran diligències d'investigació per poder encausar els responsables de les càrregues.

La querella ja ha rebut centenars de denúncies d'afectats especialment de tres localitats, Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. En el cas de Sant Julià, el consistori ja ha anunciat una altra querella pels desperfectes que van ocasionar els agents i que s'enfilen a una suma de 13.600 euros. A la localitat d'Aiguaviva també està previst que el municipi es querelli contra les forces de seguretat espanyoles pels desperfectes causats.



Un ambient optimista

Malgrat algun escèptic, les sensacions de la majoria dels assistents d'ahir eren bones. «Jo crec que una denúncia sola es pot arxivar fàcilment, però si ve d'un cúmul de gent costa més» explicava en Marc. «Tal com està tot a Espanya, faran el possible perquè no arribi enlloc, però jo espero que es faci justícia» va afegir.

Una opinió propera a la d'en Guillem, que creu que «s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat per denunciar que hi va haver una violència desmesurada».