Albiol: «Als nens catalans se'ls educa per odiar Espanya»

El president del PPC, Xavier García Albiol, va insistir que una suposada aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya no ha de servir només per convocar eleccions autonòmiques sinó per «corregir» i intervenir en àmbits com el sistema educatiu o els Mossos d'Esquadra. «No pot ser que a la majoria de l'escola pública de Catalunya i especialment a determinats territoris de la Catalunya interior en comptes d'ensenyar als nens se'ls eduqui per odiar Espanya», va sentenciar Albiol, de visita a Santa Coloma de Gramenet.

«Això no és admissible i és una situació que hem de corregir», va puntualitzar el líder del PPC, que també va posar l'objectiu sobre els Mossos d'Esquadra. «Tampoc pot ser que el Govern pretengui convertir el cos policial en un instrument a favor del procés», va reblar Albiol. «És evident que davant la catarsi que es viu a Catalunya res pot continuar igual a partir de demà», va avisar el líder del PPC.

«A aquests partits que reclamen la convocatòria urgent d'eleccions a Catalunya, abans els diria que tenim l'obligació i la responsabilitat d'aconseguir que la Generalitat torni a la normalitat democràtica i institucional», va reflexionar en veu alta Albiol, que considera «impossible» afrontar unes eleccions autonòmiques amb garanties «vivint la situació que s'està vivint a l'administració de la Generalitat».

Per part seva, la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, va fer diverses piulades a Twitter en defensa de l'escola catalana per respondre Albiol. Ponsatí va assegurar que no permetran que «determinades acusacions infundades i mentides sense escrúpols facin ostatges els infants catalans per trencar la convivència en aquest país».