Detenen 16 treballadores sexuals per estafar els seus clients a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir 16 treballadores sexuals suposadament responsables d'haver estafat prop de 40.000 euros a nou clients de tres clubs de Barcelona des de 2015. En la mateixa operació es va arrestar, a més, set empleats d'aquests clubs (un home i sis dones), i es va denunciar l'administradora dels locals pels delictes d'estafa i falsificació documental.

Segons la investigació policial, les treballadores sexuals s'aprofitaven de l'estat d'embriaguesa dels clients per fer uns càrrecs per consumicions que no havien pres o bé afegint un zero a l'import a l'hora de cobrar mitjançant el datàfon, amb la qual cosa el client acabava pagant deu vegades l'import degut.

La investigació s'ha allargat durant mesos perquè els responsables dels locals han posat impediments, segons el comunicat policial, a l'hora d'aportar les filiacions de les noies que estaven amb els clients en el moment de les denúncies, així com de les treballadores que realitzaven els cobraments.

En un principi, tampoc van aportar imatges de gravacions de l'interior dels locals, però finalment, a partir d'una sanció administrativa per no col·laborar amb la policia en un altre cas, l'empresa va aportar les imatges requerides i les filiacions reclamades. En la majoria de casos, les víctimes van ser turistes o persones que mantenien una relació estable, fet pel qual ha estat complicat que denunciessin els fets.

Finalment, l'operació s'ha tancat amb l'arrest de 23 persones, set empleats dels clubs de cites i 16 treballadores sexuals, a més de la denúncia interposada a l'administradora del local com a responsable de set delictes d'estafa.