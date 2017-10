El director de la Guàrdia Civil manté que es va actuar amb proporcionalitat

El director general de la Guàrdia Civil, José Manuel Holgado, va transmetre ahir tot el seu «suport», el seu «afecte» i el seu «ànim» als agents desplaçats a Catalunya, els quals, segons va dir, han complert «eficaçment, amb professionalitat i proporcionalitat les ordres judicials» en benefici «d'una Espanya unida i igual».

Holgado va presidir, amb la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, l'acte de celebració de la patrona del cos, al qual van assistir, entre d'altres, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza; el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro; i els portaveus de PSOE i Ciutadans (Cs) a l'Assemblea, Ángel Gabilondo i Ignacio Aguado, respectivament.

Durant el seu discurs, Holgado va fer extensiu el seu suport a les famílies dels guàrdies civils desplaçats amb motiu de l'1-O i va assegurar que no desistirà en el seu afany que «puguin viure i treballar en les millors condicions possibles malgrat les dificultats i incomprensions». El director de la Guàrdia Civil es va mostrar convençut que aquest suport als agents el comparteixen no només tots els components del cos, sinó també «la immensa majoria de la societat a la qual serveix, defensa i protegeix».

Aquests agents, va reiterar, s'han mantingut «fidels a l'Estat de Dret i conseqüents amb l'imperi de la llei» en el seu desplegament a Catalunya. Per a Holgado, els valors del cos, entre els quals va esmentar l'honor, la disciplina, la vocació de servei, l'esperit de sacrifici i la lleialtat, fan que aquesta institució «superi els factors que dificulten la seva missió».

En les càrregues dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional als col·legis electorals van resultar ferides quasi nou-centes persones, moltes de les quals a les comarques gironines.

En el discurs en motiu de la celebració de la patrona del cos, ja a banda del conflicte català, va recordar als quatre guàrdies civils que aquest any han mort en acte de servei i al capità de l'Exèrcit d'Aire mort dijous passat quan tornava a la seva base en acabar la seva missió en la desfilada de la Festa Nacional.

De la tasca del cos, va destacar l'assistència a dones víctimes de violència de gènere (20.000 cada any), la localització i assistència d'unes 4.000 persones anuals denunciades com a desaparegudes per les seves famílies o amics i la identificació del voltant de 10.000 víctimes potencials de tracta d'éssers humans o d'explotació laboral.

Va recordar també la feina de la Guàrdia Civil per lluitar contra els delictes d'odi, que protagonitzen uns 150 incidents cada any d'intolerància i rebuig a les persones per aquells que les consideren diferents.