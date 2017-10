Economistes avisen que la incertesa política passarà factura a mitjà termini

La incertesa davant una eventual declaració unilateral d'independència està llimant el poder econòmic de Catalunya i danyant el seu teixit empresarial, constituït bàsicament per pimes, fins a un punt sense retorn a mitjà termini, segons coincideixen diversos analistes econòmics consultats.

Els trasllats de seus socials fora de Catalunya d'entitats com CaixaBank i Banc Sabadell i d'empreses destacades de diferents sectors d'activitat han provocat inquietud pel seu valor simbòlic i per l'efecte arrossegament que s'està fent visible. «Aquells que tenien previst invertir a Espanya ara s'ho estan pensant i alguns estan apostant per altres països perquè les inversions demanden seguretat jurídica i tranquil·litat i aquí no la troben. Això està passant», assegura l'advocat i economista Jacint Soler Padró, que presideix la Fundació Catalunya Societat Civil. Padró defensa la tesi de la tercera via davant el conflicte català i ha augurat «una catàstrofe econòmica» per a Catalunya i Espanya si no es resol l'actual incertesa.

Malgrat admetre que els canvis de seus socials de companyies no tenen un efecte directe en l'economia, considera que «sí que posen al descobert que hi ha alguna cosa que no funciona» i provoca «desconfiança». L'expresident de La Seda i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona en els anys 70 s'ha mostrat convençut que, si no es recupera aviat l'estabilitat política, els moviments sísmics que viu el món econòmic es traslladaran també a les famílies.

Per la seva banda, el professor de Dret i especialista en banca d'ESADE Juan Ignacio Sanz ha alertat que el trasllat de seus d'empreses fora de Catalunya té efectes col·laterals perquè aquesta acció «arrossega» altres negocis relacionats amb la vida empresarial, com les consultories i les auditories.

Així, el professor apunta que, després de la marxa de bancs grans i petits, Barcelona ha deixat de ser una plaça financera, un dels objectius que, recalca, tenia la capital catalana en els anys 90, alhora que la ciutat pot haver quedat tocada com a plaça líder de congressos internacionals.

Respecte al canvi de seu, ha afirmat que, encara que la situació política s'estabilitzés, les companyies trigarien «entre 3 i 5 anys» a replantejar-se tornar.

La gran patronal catalana, Foment del Treball, ha alertat també del risc d'«insolvència econòmica» a Catalunya si es fa «un pas més en l'incert camí» cap a la declaració unilateral d'independència. La patronal, que forma part de la CEOE, ha assegurat que empreses destacades de tots els sectors anuncien cada dia la seva decisió de traslladar la seva seu social i que «centenars d'empreses de menor mida les estan seguint».

És d'una altra opinió el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i exconseller del Consell de Govern del Banc d'Espanya, Guillem López Casasnovas, que creu que la situació política pot afectar l'economia a curt termini, per l'alentiment i frenada d'inversions, però que després «està sense cap dubte» la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. Per a López, aquesta afectació momentània s'acabarà revertint perquè el mercat català és «molt important» per a molts inversors i per la fortalesa del seu teixit productiu.

Entre les pimes, majoritàries a Catalunya, la incertesa actual està passant també factura, segons diversos empresaris consultats.



Les petites i mitjanes empreses



És el cas d'un petit empresari de Barcelona dedicat a la instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis, que afirma que ha començat a notar com es ressent la seva activitat pel clima polític. «S'estan paralitzant decisions tan petites com si es renoven els extintors, encara que sigui obligatori, en espera de saber què passarà», assegura l'empresari, que prefereix mantenir l'anonimat. Admet que ha obert un compte bancari fora de Catalunya per poder fer front a un eventual corralito.

Un altre exemple és el de Roberto Ruiz, empresari barceloní que es dedica a l'elaboració artesana d'olivades –paté d'olives– i que assegura que, mes a mes, va reduint-se la compra de les seves elaboracions als establiments de la resta d'Espanya. «No existeix un boicot actiu cap als nostres productes, però injustament hi ha cansament i rebuig cap a Catalunya», ha afirmat aquest empresari.

Ruiz assegura que la supervivència d'aquesta petita empresa familiar està en perill davant la contínua caiguda de les vendes, que atribueix exclusivament al cada cop més gran rebuig al producte català que s'està produint a la resta d'Espanya coincidint amb la deriva independentista del govern de la Generalitat.