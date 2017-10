L'ANC i la CUP incrementen la pressió perquè s'aixequi la suspensió de la declaració

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la CUP van celebrar ahir diversos actes que van servir per incrementar la pressió cap al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per tal que s'aixequi la suspensió de la declaració d'independència i entri en vigor la Republica Catalana. Per una banda, el ple del secretariat nacional de l'ANC va escollir Agustí Alcoberro com a nou vicepresident de l'entitat, en substitució de Natàlia Esteve, que va deixar el càrrec aquesta setmana.

Alcoberro va ser l'encarregat de llegir un manifest de l'entitat, a través del qual l'ANC va insistir al Govern que ha de «tancar el més aviat possible el camí iniciat» cap a la república catalana. Alcoberro ha estat escollit en primera votació per més de dos terços dels vots i a l'altra candidata Àngels Folch. «Ens volien agenollats i ens han trobat alçats i amunt, volien que tinguéssim por i ens han trobat valents, volien que fóssim dèbils i ens han trobat forts i units», va dir Alcoberro. Ell seria el substitut de Jordi Sánchez segons el que decidís demà la jutgessa que la citat a declarar.

Per altra banda, la CUP va exigir a Puidgemont, que doni una resposta «nítidament afirmativa» al requeriment del Govern espanyol sobre si dimarts passat es va declarar la independència i ha reclamat que s'acompanyi d'un «acte solemne» de proclamació de la república catalana. D'aquesta manera, la CUP va donar un ultimàtum a Puigdemont hores abans de respondre al requeriment de l'Estat. En roda de premsa després de la reunió del consell polític, la portaveu del secretaria, Núria Gibert, va donar per «impossible» el diàleg amb el Govern espanyol i va donar per «exhaurit» el termini d'un mes que havia donat inicialment al Govern en la seva oferta de diàleg. D'altra banda, va anunciar que la dinàmica parlamentària de la CUP estarà «amatent» a quina sigui la resposta del president, tot i que va avançar que no entraran en la «lògica del debat autonomista». La CUP considera que la suspensió de la independència va generar «confusió i frustració».