Mor un home en perdre el control de la moto i sortir de la via a Igualada

Un motorista de 24 anys va morir divendres a la nit en patir una sortida de via a la C-37, a l'altura de Santa Maria de Miralles, a prop d'Igualada. L'accident va tenir lloc poc abans de les onze de la nit al punt quilomètric 52 de l'esmentada via quan, per causes que encara s'estan investigant, el conductor i únic ocupant de la motocicleta va perdre el control del vehicle i va sortir de la via. Com a conseqüència de l'accident, l'home va quedar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital d'Igualada, on va morir poc després. La víctima va ser identificada com D.D.F., de Badalona.