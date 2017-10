Reus repassa en una exposició els 600 anys de la comunitat gitana a Catalunya

Reus va inaugurar una exposició dedicada als «600 anys del poble gitano a Catalunya», programada per Reus Capital de la Cultura Catalana 2017, en el marc de la programació als barris. La mostra es pot visitar a la Biblioteca Pere Anguera fins a final de mes. La proposta va sorgir de la regidoria de Benestar Social amb la col·laboració de la Taula del poble gitano de Reus amb l'objectiu de promoure la història i la cultura gitana com a part de la cultura catalana i difondre els seus valors. Aquesta exposició s'emmarca en el conjunt d'accions i línies de treball recollides al Pla integral del poble gitano 2017-2020, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

La Taula del poble gitano de Reus, promoguda per la regidoria de Benestar Social des del Pla Local d'Inclusió Social i l'àmbit Comunitari i de Cohesió Social, es va constituir el 6 de febrer de 2013. Des de llavors, realitza un treball en xarxa basat en l'anàlisi, el debat, l'elaboració de propostes i el seguiment d'activitats i projectes per la promoció social del poble gitano a la ciutat. Des del consistori es treballa conjuntament amb aquestes entitats per trobar les maneres més adients de millorar l'èxit educatiu dels infants i joves.