Santi Vila assegura que al Parlament «en cap moment es va fer cap declaració d'independència»

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha assegurat aquest vespre que «en el Parlament en cap moment es va fer cap declaració d'independència» i ha convidat a revisar les actes de la cambra. En aquest sentit, ha apostat perquè s'acabi imposant el «diàleg» i no es prengui una decisió des del govern espanyol que no s'avingui amb els «fets» del que va passar al Parlament.

El conseller d'Empresa ha dit desconèixer el contingut de la resposta que el president Puigdemont donarà al requeriment del govern espanyol, amb termini a les deu del matí de demà dilluns, però ha assegurat que tant a Barcelona com a Madrid hi ha moltes persones i empreses que són partidàries del diàleg i no de l'aplicació de l'article 155.

Vila, que també ha lamentat la marxa d'empreses de Catalunya, ha fet aquestes declaracions a la Sexta, en el marc de la gala de lliurament del premi Planeta de Novel·la, on s'ha vist amb la presidenta del Congrés, Ana Pastor.