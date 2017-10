Albiol planteja il·legalitzar programes electorals independentistes

El president del PP català, Xavier Garcia Albiol, s'ha mostrat partidari que, en cas d'unes eleccions a Catalunya, es prohibeixin "els programes electorals que no s'ajustin a la legalitat".

Sobre aquesta hipòtesi de futures eleccions, ha negat la idea d'il·legalitzar partits polítics en preguntar-se-li per aquesta possibilitat en roda de premsa aquest dilluns, però sí que apostaria per "prohibir programes electorals que no s'ajustin a la legalitat" si proposen la proclamació d'una república independent.

Albiol ha comparegut després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respongués el requeriment del Govern central que demanava precisar si va declarar o no la independència, i ha assegurat que el president "ha perdut l'oportunitat d'aclarir l'espantall" que es va viure en el Parlament.

La primera reacció d'Albiol ha estat a Twitter, on ha qualificat el president català d'"inconscient", perquè considera que no ha respost amb la claredat que li demanava el Govern espanyol en un requeriment previ a l'aplicació del 155.

El líder del PP català diu que la resposta "sembla redactada per membres de la CUP i ERC i no per la majoria de catalans", i lamenta que no hagi apostat per una resposta clara i concisa tal com se li va demanar en un requeriment enviat el dimecres.

La resposta de Puigdemont, segons Albiol, divideix la societat i crea confusió, provocant "el pitjor moment d'inestabilitat a Catalunya en els últims 20 o 30 anys", i l'ha emplaçat a fer marxa enrere abans del dijous.

"El Govern central garanteix l'estat de dret amb una prudència infinita, però tot té un límit", i ha recordat que el dijous a les 10.00 hores acaba el termini per contestar el requeriment.



Aplicació del 155

Albiol considera que el Govern espanyol està legitimat per aplicar l'article 155 de la Constitució per garantir l'autogovern de Catalunya si Puigdemont "no és capaç de fer un gest de responsabilitat i intel·ligència".

"Desitjaríem que no tinguéssim necessitat d'aplicar el 155 perquè significaria que tot ha tornat a la normalitat", i assegura que, si s'acaba aplicant, provocarà un efecte positiu a Catalunya.



Eleccions autonòmiques

En la seva carta, Puigdemont ha emplaçat el Govern central a mantenir una reunió en un termini de dos mesos durant els quals demana dialogar i obrir un camí de negociació.

Albiol ha demanat que es torni a una situació de legalitat: "En el cas que no es restableixi el clima de normalitat democràtica, la situació ens portaria a unes eleccions que en 2 mesos no es poden afrontar democràticament".