Albiol veu Puigdemont un «inconscient» que «pretén rebentar-ho tot»

El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha lamentat que la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al president del Govern, Mariano Rajoy, evidenciï que el mandatari català és "un inconscient i pretén rebentar-ho tot".



Puigdemont ha ofert avui per carta a Rajoy un marge de "dos mesos" per dialogar, i li ha proposat fixar "com més aviat millor" una reunió per explorar acords, sense precisar si ha declarat la independència de Catalunya.



"Després de llegir la resposta de Puigdemont, és evident que aquest home és un inconscient i pretén rebentar-ho tot", ha assegurat Albiol en el seu compte de Twitter.





Después de leer la respuesta de @KRLS es evidente que este hombre es un inconsciente y pretende reventarlo todo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 d´octubre de 2017

sobre si el passat 10 d'octubre va declarar la independència de Catalunya en la seva compareixença al Parlament.El president de la Generalitat, en la seva missiva, no concreta aquest aspecte i adjunta les referències documentals de la seva intervenció, així com de la llei del referèndum i els resultats de l'1-O, entre d'altres enllaços.Puigdemont, en canvi, remarca que, en tot cas, els efectes del "mandat polític sorgit de les urnes l'1 d'octubre" estan "suspesos" perquè la seva "voluntat" és "trobar la solució i no l'enfrontament".