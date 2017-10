Arriba la jornada més decisiva

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afronta avui el segon dia clau en només una setmana, ja que és la jornada en la qual s'esgota el termini que li va donar el cap del Govern central, Mariano Rajoy, perquè aclareixi si dimarts passat va declarar la independència de Catalunya. Puigdemont va participar ahir en l'homenatge a Lluís Companys en el 77è aniversari de la seva mort, un acte en el el qual no va aclarir quina serà la seva resposta. En aquest context, cada vegada són més les veus entre el PDeCAT que advoquen per la convocatòria d'eleccions.

Si Puigdemont no fa la DUI i no hi ha aplicació del 155 es podrien convocar eleccions. Almenys, alguns sectors del seu partit pressionen perquè sigui Puigdemont qui faci el primer pas convocant eleccions.La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va reivindicar la unitat de l'independentisme i va assegurar que el compromís de la seva formació amb la ciutadania i amb els resultats del referèndum segueix ferm, «amb un sentit de la responsabilitat més alt que mai». Sobre la petició de convocatòria de ple per a la declaració d'independència que va reclamar la CUP, Pascal va dir que «el nostre compromís era que el referèndum es pogués fer i es va fer, ara cal que els resultats es puguin implementar, però no serem nosaltres els que obrirem un debat sobre si s'ha de fer un ple o no, és moment de la unitat, de no generar debats públics i de posar-nos d'acord per tenir una posició unànime». En aquest sentit, va insistir en la «confiança absoluta en la determinació i fermesa del president de la Generalitat, en la seva posició honesta a favor del diàleg, que no l'aparta ni un mil·límetre del seu compromís de fer efectiu el mandat dels ciutadans l'1 d'octubre». Preguntada per si creu que respondre al Govern que no s'ha fet una declaració d'independència contribuiria a fomentar el diàleg, Pascal va assenyalar que «hem de veure el que respon el president Puigdemont; ell es va expressar en termes molt clars dimarts passat, volem esperar, estem convençuts que estarà a l'altura de les circumstàncies».

La coordinadora general del PDeCAT va afegir que «el tema no és 155 sí o no, sinó que la resposta de Puigdemont vagi en la línia del que va expressar la ciutadania l'1 d'octubre, sumat a una petició que ens fa la comunitat internacional, no només un país, perquè hi hagi una opció de diàleg honest».«Estem segurs que la seva proposta de diàleg, que és també la que ens demanava Europa, es mantindrà. Esperem que l'Estat espanyol estigui a l'altura de les circumstàncies perquè és el que demana la comunitat internacional, i és que s'assegui en una taula», va explicar. No obstant això, va opinar que «sembla clar que no hi ha una voluntat de diàleg, però la nostra proposta és seriosa i honesta».

Per part seva, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va considerar «imprescindible ser ferms amb els compromisos» i «complir» amb els mandats democràtics que donen els ciutadans. El vicepresident ho va dir en un petit parlament davant la tomba de Lluís Companys al cementiri de Montjuïc, després de fer l'ofrena floral d'ERC. Junqueras va afegir que aquest compliment s'ha de fer sempre «des de la màxima voluntat d'entesa i diàleg possible» i es va mostrar convençut que en el món «segur que hi ha molta gent que té ganes de dialogar i reconèixer la república catalana».

Abans de l'ofrena al cementiri, ERC va celebrar una marxa de clavells –que substituïa la tradicional marxa de torxes- al castell de Montjuïc, on també va fer una ofrena. Des d'allà, el president del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, va denunciar que l'estratègia de l'Estat contra la figura de Companys és «la mateixa que fan servir ara per intentar derrotar Catalunya com a poble». «No permetrem que se'ns titlli d'inconscients perquè el que estem fent és democràtic, cívic i pacífic», va assegurar.

Paral·lelament, l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert espera que la resposta que doni el president de la Generalitat al requeriment del Govern espanyol sigui «endavant la república catalana». La també portaveu de Demòcrates considera que el diàleg amb Rajoy, i amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no existeix i va lamentar que es redueixi a «una subcomissió, ja no tenim ni categoria de comissió, que durarà sis mesos i servirà per parlar del model territorial per després plantejar-se una reforma de la Constitució».



El pronòstic

De Gispert considera que s'ha de deixar a Puigdemont «la llibertat que necessita com a president per poder decidir», però va assegurar que «pel que hem vist aquests dies no està disposat a respondre sí o no, sinó que segurament contestarà allò que ja va dir al Parlament: que assumia el vot de més de 2 milions de persones, que assumia la declaració d'independència, però que es retirava un pas per deixar lloc al diàleg». La diputada de la CUP al Parlament Gabriela Serra va assegurar que «no sabem com acabarà Puigdemont, però podem assegurar que si ha d'acabar com Companys primer n'hi haurà molts més, no estarà sol». «No tindrem novament un president amb els peus nus a terra, amb els ulls oberts dient visca Catalunya davant d'un mur d'afusellament».