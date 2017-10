Creixen les consultes jurídiques de les empreses per la situació política

L'agitació política a Catalunya ha disparat les últimes setmanes les consultes jurídiques de les empreses i està fent que es paralitzin algunes inversions en el terreny immobiliari i en l'industrial. Socis o responsables de destacats despatxos d'advocats han explicat que la incertesa generada per l'escenari d'una hipotètica Catalunya independent ha multiplicat les consultes legals per part de les empreses, principalment de grans companyies, però també de pimes.

El responsable d'un despatx barceloní, que com la resta dels seus companys accedeix a donar una visió general però amb la condició de l'anonimat, assegura que el motiu de les consultes ha variat en funció de l'evolució dels esdeveniments polítics. Segons el seu testimoni, després del ple del Parlament dels passats 6 i 7 de setembre es van multiplicar les consultes, principalment per part d'estrangers, sobre la validesa legal de la llei catalana del referèndum i de la llei de transitorietat jurídica, que estan suspeses pel Tribunal Constitucional.

Entre l'onada de detencions de responsables del Govern català del 21 de setembre i la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre, hi va haver un altre repunt de les consultes jurídiques i llavors es va començar a notar que «algunes operacions que estaven en marxa, d'inversió i de compravenda, es paraven a l'expectativa d'una major visibilitat sobre la situació política». «No eren superoperacions, però sí de cert nivell en el terreny industrial i en l'immobiliari», apunta aquesta font, que assegura que el clima polític actual està «alentint les inversions», a Catalunya principalment, però també en altres parts d'Espanya. La tercera onada de consultes es va produir després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, quan el president català, Carles Puigdemont, va anunciar que declararia la independència en dies, i va consistir en «una allau de consultes» sobre canvis de seu social, i també fiscal, en alguns casos. Un tercer responsable d'un bufet d'advocats, en aquest cas internacional, assevera que, més enllà de l'al·luvió de consultes sobre canvis de seu social de companyies, també estan rebent consultes per intentar evitar boicots als seus productes. Aguns empresaris s'interessen per canviar la seu social de la seva empresa o bé per crear una filial en una altra comunitat autònoma per evitar que es cancel·lin comandes simplement per tractar-se d'una empresa d'origen català.

D'altra banda, fonts de l'Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria Immobiliària han assegurat que malgrat que l'activitat inversora i l'ocupació d'oficines s'han mostrat actives els últims mesos, la incertesa que viu Catalunya «pot afectar la inversió i arribar a impactar de manera negativa tant en el mercat immobiliari com en l'economia». En aquesta línia, la consultora immobiliària Laborde Marcet, per exemple, ha detectat «una petita aturada de l'activitat» a Catalunya per la situació política.