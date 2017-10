La CUP qualifica de «sadisme» enviar Sànchez i Cuixart a presó i mostra la seva «estupefacció»

La CUP ha qualificat de "sadisme" i "pura crueltat" la decisió de decretar presó incondicional per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, en paraules del portaveu del seu secretariat nacional, Quim Arrufat, a les xarxes socials. La formació també ha mostrat través d'un comunicat el seu "rebuig" i la seva "estupefacció" per aquesta decisió, amb la que l'aparell de l'Estat "creua la línia vermella del respecte a les bases més elementals de l'estat de dret i de les garanties democràtiques", com afirma que ja es va fer l'1 d'octubre. Afegeix que un cop més l'Estat es torna a mostrar "com un estat autoritari" i que actua "des de l'esperit de revenja i odi" cap a persones que representen una societat mobilitzada en favor dels drets nacionals. La formació ha expressat la seva solidaritat amb els empresonats, les seves famílies i els membres de les dues entitats i s'ha sumat a les mobilitzacions convocades per aquest dimarts.