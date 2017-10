La CUP veu impossible diàleg i diu que la unitat passa per proclamar república

La presidenta del grup de la CUP al Parlament, Mireia Boya, ha considerat avui "impossible" el diàleg amb el Govern de l'Estat i ha advertit al president català, Carles Puigdemont, que la "unitat" sobiranista passa per "proclamar la república" catalana, aquesta setmana o la que ve.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Boya ha expressat el seu desacord amb el contingut de la carta que Puigdemont ha enviat al president del Govern, Mariano Rajoy, en la qual no aclareix si el passat 10 d'octubre va declarar o no la independència i ofereix obrir un període de dos mesos per buscar una solució dialogada.

"La CUP hauria fet una carta molt diferent de la que ha escrit Puigdemont", ha remarcat Boya, que ha assegurat que el seu partit no coneixia el contingut de la missiva, redactada de manera "molt hermètica".

Segons Boya, "la CUP ha demostrat suficient serietat i coherència com perquè se la faci partícip d'una resposta tan transcendental com aquesta", pel que "no entenem com s'està capitalitzant la llei del referèndum en una persona, el president".

"S'està obviant que la llei del referèndum parla de tot el Parlament", ha recordat Boya, que ha retret a Puigdemont que s'hagi pres la "potestat de suspendre els efectes de la llei".

Per a Boya, el diàleg que ofereix Puigdemont "és impossible", perquè el Govern de Mariano Rajoy està "decidit a aplicar igualment l'article 155" de la Constitució.

"No existeixen les condicions prèvies per al diàleg", ha recalcat la presidenta del grup parlamentari de la CUP.

La CUP, per tant, es manté "ferma en el fet que ha de ser el Parlament qui proclami aquesta república" i té "intenció de fer-ho en un ple monogràfic, si no és aquesta setmana serà la que ve", perquè "només cal executar el mandat popular" de l'1-O.

Boya s'ha mostrat partidària de "negociar-ho sempre tot, però una vegada hàgim proclamat la república", perquè "el punt de partida" que planteja Puigdemont no garanteix "un diàleg de tu a tu" amb el Govern de l'Estat.