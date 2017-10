En directe | Puigdemont no concreta si va declarar la independència i demana un marge de diàleg dos mesos

Santamaría compareixerà a Moncloa per respondre a la carta de Puigdemont

10.12 h - Forn afirma que si el diàleg no és correspost declararan la independència

09.44 h - El Govern central no considera vàlida la resposta de Puigdemont

Trapero, Sànchez i Cuixart tornen a l'Audiència Nacional per declarar sobre l'1-O

09.31 h - Cs creu que Puigdemont segueix sense assumir la realitat i manté la "ficció"

09.21 h - Albiol (PP) diu que la carta de Puigdemont demostra que "pretén rebentar-ho tot"

Después de leer la respuesta de @KRLS es evidente que este hombre es un inconsciente y pretende reventarlo todo. „ Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 de octubre de 2017



08.28 h - Puigdemont no concreta si va declarar la independència

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, compareixerà als dos quarts d'onze del matí al Palau de la Moncloa per valorar la resposta donada pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, al requeriment sobre si va declarar o no la independència.En una entrevista de Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior de la Generalitatha reconegut que la via del diàleg és difícil però ha demanat "no cremar etapes" abans de conèixer la resposta del Govern central a la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la qual no aclareix si va declarar o no la independència el 10 d'octubre i en la qual demana diàleg.El Govern central no considera vàlida , per falta de claredat, la resposta per carta que el president Carles Puigdemont ha donat a la seva pregunta de si va declarar la independència dimarts passat, segons ha explicat el Ministre de Justícia, Rafael Catalá, aquest matí.El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ja ha arribat a l´Audiència Nacional , on està citat a partir de les 10 del matí com a investigat per un suposat delicte de sedició per les protestes dels dies 20 i 21 de setembre durant l´operació "Anubis" contra l´organització del referèndum. Minuts després del major dels Mossos també han arribat el president de l'ANC, Jordi Sànchez i el d'Òmium Cultural, Jordi Cuixart, que han estat rebuts a la porta de la seu judicial entre aplaudiments de suport per una banda i crits de 'colpistes' per part de grups de manifestants allà reunits.El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha advertit que "si el senyor Puigdemont , d'aquí a dijous, assumeix el seu error i convoca eleccions, ens estalviarà a tots haver d'aplicar l'article 155". Villegas demana a Puigdemont que assumeixi el fracàs i fos ell qui cridés a les urnes.El president de la Generalitat, Carles Pugdemont, ha ofert avui per carta al president del Govern, Mariano Rajoy , un marge de "dos mesos" per dialogar i li ha proposat concretar "com més aviat millor" una reunió per explorar acords, sense aclarir si ha declarat la independència de Catalunya A les 10.00 hores d'avui expirava el termini marcat pel Govern de l'Estat perquè Puigdemont respongués al seu requeriment sobre si el passat 10 d'octubre va declarar o no la independència de Catalunya en la seva compareixença al Parlament, però el president de la Generalitat, en la seva missiva, no ho concreta i adjunta les referències documentals de la seva intervenció, així com de la llei del referèndum i els resultats de l'1-O, entre d'altres enllaços.Puigdemont, en canvi, remarca que en tot cas els efectes del "mandat polític sorgit de les urnes l'1 d'octubre" estan "suspesos" perquè la seva "voluntat" és "trobar la solució i no l'enfrontament"."La nostra intenció és recórrer el camí de forma acordada tant en el temps com en les formes. La nostra proposta de diàleg és sincera i honesta. Per tot això, durant els pròxims dos mesos, el nostre principal objectiu és emplaçar-lo a dialogar i que totes aquelles institucions i personalitats internacionals, espanyoles i catalanes que han expressat la seva voluntat d'obrir un camí de negociació tinguin l'oportunitat d'explotar-lo", diu dirigint-se a Rajoy.D'aquesta manera, afegeix Puigdemont, "comprovarem el compromís, de cadascuna de les parts, a trobar una solució acordada".En la seva missiva, de dos folis més dos més amb una vintena de referències documentals, Puigdemont li trasllada dues peticions.La primera és que "reverteixi la repressió contra el poble i el govern de Catalunya" i recorda que per avui estan citats a declarar "com a imputats" davant l'Audiència Nacional el president de l'ANC, Jordi Sánchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el major dels Mossos d'Esquadra , Josep Lluís Trapero.Puigdemont també esmenta la "intervenció i congelació de comptes bancaris" de la Generalitat, la "censura d'internet i de mitjans de comunicació", la "violació del secret postal", les "detencions de servidors públics" i la "brutal violència policial exercida contra població civil pacífica el dia 1 d'octubre", que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional."La nostra proposta de diàleg és sincera, amb tot el que ha passat, però lògicament és incompatible amb l'actual clima de creixent repressió i amenaça", subratlla.La segona petició que dirigeix a Rajoy és concretar "com més aviat millor" una reunió que els permeti "explorar els primers acords", per no deixar que "es deteriori més la situació": "Amb bona voluntat, reconeixent el problema i mirant-lo de cara, estic segur que podem trobar el camí de la solució", conclou.Puigdemont reconeix que li "va sorprendre" que en el seu requeriment Rajoy anunciés la seva predisposició a aplicar l'article 155 de la Constitució "per suspendre l'autogovern de Catalunya", després que un dia abans el president català, "atenent a la petició de nombroses personalitats i institucions internacionals, espanyoles i catalanes", plantegés una "oferta sincera de diàleg".Una oferta que, segons recalca, no va ser una mostra de "debilitat" sinó una "proposta honesta per trobar una solució a la relació entre l'Estat espanyol i Catalunya".Puigdemont indica que l'1-O "més de dos milions de catalans van encomanar al Parlament el mandat democràtic de declarar la independència" i recorda que a això cal sumar-hi el 47,7% d'electors que van votar "forces independentistes" en les eleccions catalanes del 2015, mentre que "les forces explícitament contràries a ella van obtenir un 39,1%" dels sufragis."Acceptar la realitat és el camí per resoldre els problemes", remarca Puigdemont, abans d'afegir: "La prioritat del meu govern és buscar amb tota la intensitat la via del diàleg. Volem parlar, com ho fan les democràcies consolidades, sobre el problema que li planteja la majoria del poble català que vol emprendre el seu camí com a país independent en el marc europeu"Llegeix aquí el text íntegre de la carta de Puigdemont