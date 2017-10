Dues mil persones reclamen la independència a la plaça del Vi

Centenars de persones es van concentrar ahir a la plaça del Vi convocades per la plataforma Girona Vota per demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «no faci cap pas enrere» i que «segueixi treballant per la república». El president d'Òmnium Gironès, Jordi Font, també va reclamar que el període de diàleg que ha demanat l'Executiu català «no sigui indefinit». Font va afirmar que «farem tots els esforços necessaris per mantenir la unitat».

La concentració va començar a les 12 h del migdia a la plaça del Vi, la primera a pujar a l'escenari va ser Eva Rigau, en representació de La Taula del Sí de Salt, va demanar l'aplicació dels resultats del referèndum, ja que «la gent s'hi va deixar, literalment, la cara».

Els concentrats van entonar el repertori de crits «Ni un pas enrere!», «Som el poble i tenim el poder» o «Independència» van ser la banda sonora que acompanyava els parlaments. Tot seguit van començar els parlaments de Martina X, del Comitè de Defensa per la República (CDR) de Girona i Salt, que va pujar dalt de l'escenari afirmant que «no ens poden castigar aplicant el 155 si no els reconeixem», i «tenim a la nostra mà construir la república catalana».

Finalment va ser el torn del coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Girona, Adam Bertran: «Els catalans ens hem guanyat el dret a ser una república» i va concloure dient «que comenci un nou estat!».

Al llarg de la concentració hi va haver un recordatori cap a les paraules del president del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, amb relació a l'educació. També es van poder llegir diverses pancartes en contra de la comparació que va fer el portaveu dels populars, Pablo Casado, just el dia que es commemorava el 77è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys.



A la Subdelegació del Govern

La concentració va començar amb una estona de retard i va durar poc més de mitja hora. Un cop acabada, alguns dels manifestants, entre ells el Comitè de Defensa per la República (CDR) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), van marxar cap a la Subdelegació del Govern espanyol. L'acte es va produir sense cap incident i es va llegir un manifest en contra de la repressió policial de l'1-O.

Entre les consignes que van cridar es van poder escoltar càntics com «els carrers seran sempre nostres» i crits en favor de la independència. Una hora abans de l'acte diversos càrrecs municipals es van apropar a la plaça Lluís Companys per commemorar el 77è aniversari de l'assassinat del president.