La Fiscalia demana presó incondicional per als presidents de l´ANC i Òmnium

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat avui presó incondicional per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, investigats per sedició en relació amb la seva actuació en el setge a la Guàrdia Civil els dies 20 i 21 de setembre.

La jutgessa els acusa en l'acte de mesures cautelars al major dels mossos, Josep Lluis Trapero, de ser els principals responsables de promoure aquelles concentracions "per la seva capacitat de convocatòria".

Sánchez i Cuixart han comparegut davant Lamela després que aquesta hagi dictat llibertat amb mesures cautelars per a Trapero, en contra del criteri de la Fiscalia, que també havia sol·licitat presó per a ell.

Lamela creu que tots dos van actuar amb l'objectiu d'impedir que els agents i la comissió judicial que estava practicant un escorcoll a la Conselleria d'Economia poguessin desenvolupar la seva feina en compliment de la Llei.

En aquest sentit recull la crida de Sánchez als congregats: "Que ningú se'n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa".

Segons la jutgessa, ANC i Òmnium van llançar missatges a les xarxes socials no per participar en una manifestació pacífica davant dels edificis on es practicaven registres en el marc de l'operatiu per prevenir el referèndum, sinó per a la "protecció" dels seus governants amb consignes com "per parar a la Guàrdia Civil".

Lamela apunta Cuixart i Sánchez com els "interlocutors" de les mobilitzacions, però sense que acceptessin les opcions que els especialistes de seguretat ciutadana proposaven per evitar o disminuir els riscos, ni que intentessin desconvocar o diluir aquelles concentracions.