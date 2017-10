La Generalitat defensa que pot atreure noves empreses amb incentius fiscals

Segons un document creat pel Departament d'Economia, una Catalunya independent tindrà un marc fiscal més favorable per a l'economia productiva. Entre algunes de les mesures destaquen els incentius fiscals per a atraure empreses, la millora del tractament fiscal de les pimes o la reforma de l'impost de societats.

A l'informe el Govern ha calculat que la hisenda d'una possible república catalana ingressaria 24.000 milions d'euros més per la recaptació dels impostos estatals que es paguen a Catalunya (IRPF, Impost de Societats, IVA, etc.). A més, també ha previst que si el mercat energètic català deixés de dependre de l'espanyol podria abaixar els preus de l'energia tant per als consumidors domèstics com per a les pimes, ja que deixaria «d'estar condicionada per l'oligopoli que domina el mercat espanyol i del cost d'amortització de les grans inversions sobredimensionades». D'altra banda, també es preveu la creació d'un Mercat Alternatiu Borsari (MAB) que ajudi les pimes a diversificar el seu finançament.

Segons el document, la independència és una «oportunitat per a millorar a mitjà termini les condicions de mercat entre les quals s'han mogut les empreses fins a dia d'avui». En aquest sentit, es creu que una Catalunya independent tindria un marc fiscal més favorable a l'economia productiva, que hauria de permetre «l'estímul de noves inversions, la creació d'ocupació i la dinamització del dens teixit de microempreses i pimes sobre les quals pivota una bona part del PIB de Catalunya».

Pel que fa a l'electricitat, el Govern també preveu una millora en la regulació del mercat elèctric, ja que actualment el mercat català està regulat a l'espanyol i a la seva legislació. Com a conseqüència d'aquesta situació, el document assegura que els preus de l'energia són «sensiblement superiors» als dels països de l'entorn. De fet, els usuaris domèstics paguen actualment «un preu un 10% més car que el preu mitjà per als usuaris domèstics de la resta de la UE-28», mentre que les petites i mitjanes indústries paguen per a l'electricitat un preu un «44% més car que la resta de la UE».

Finalment, pel que fa a la creació d'un Mercat Alternatiu Borsari (MAB), el Govern creu que ajudarà a les pimes a diversificar el seu finançament. L'executiu català critica que el MAB espanyol té una «reduïda liquiditat» i unes condicions d'accés «enfocades a grans empreses».

En el document elaborat pel Departament d'Economia també es deixa clar que el trasllat de la seu social de les empreses fora de Catalunya «no té efectes reals sobre l'activitat, els comptes públics ni sobre els clients de les empreses». Segons el Govern, es tracta, sobretot, «d'una operació preventiva, de missatge polític que no tindrà gairebé efectes econòmics». Així doncs, el canvi de seu social no comporta canvis per als comptes públics.