EN DIRECTE | La jutgessa decreta presó incondicional per a Sànchez i Cuixart

La jutgessa Carmen Lamela ha decreta presó incondicional comunicada per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, acusats d'un presumpte delicte de sedició. D'aquesta manera, atén la petició de la Fiscalia. Durant la seva declaració, Sànchez només ha respost a les preguntes del seu advocat, mentre que Cuixart s'ha acollit al seu dret de no declarar. D'aquesta manera, han seguit la mateixa estratègia que en la primera declaració davant de Lamela, el 6 d'octubre. Ja en la interlocutòria en què ha deixat lliure amb mesures cautelars al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la jutgessa ha apuntat a Sànchez i Cuixart com els promotors de les protestes del 20 i 21 de setembre.





Puigdemont i Forcadell coincideixen en la condemna de les penes de presó

Dirigents pacífics, impulsors de mobilitzacions multitudinàries sense incidents, a la presó. Injustificable. No esteu sols, us volem a casa. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 16 de octubre de 2017

Empresonar @jcuixart i @jordisanchezp és una molt mala notícia. Pretenen empresonar idees però ens fan més forta la necessitat de llibertat. — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de octubre de 2017

Oriol Junqueras acusa el PP de respondre amb presó per a Cuixart i Sànchez

21:41 - Les primeres reaccions

21:42 - Cuixart i Sànchez, a presó

Malgrat la fiscalia demana presó incondicional,el meu convenciment és que si la Justícia actua,avui dormiré amb la meva gent.Seguim esperant — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 16 de octubre de 2017

La presidenta del Parlament diu que els presidents de les entitats han impulsat mobilitzacions "sense incidents"ACN Barcelona .- La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha considerat "injustificable" que la jutge hagi decretat presó sense fiança contra el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i el d'Omnium, Jordi Cuixart. A través d'una piulada a les xarxes socials, la president ha dit que es tracta de dirigents "pacífics" que el que han fet ha estat impulsar mobilitzacions "sense incidents". "No esteu sols, us volem a casa", afirma la presidenta.Els presidents de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) iingressaran a la presó de manera provisional en el marc de la investigació per sedició que se segueix contra ells, contra el major dels Mossos d'Esquadra,i contra la intendent. A través de Twitter Junqueras ha indicat: "Demanem parlar, seure i dialogar i el PP, via Fiscalia, respon amb presó incondicional a".Les organitzacions cíviques convoquen concentracions per demà a les 12:00 davant dels llocs de treball. A les 19:00 hores concentracions silencioses a les delegacions de govern i les cassolades a les 22:00 que a ciutats com Girona s'han avançat.acusats d'un presumpte delicte de sedició. D'aquesta manera, atén la petició de la Fiscalia. Durant la seva declaració, Sànchez només ha respost a les preguntes del seu advocat, mentre ques'ha acollit al seu dret de no declarar. D'aquesta manera, han seguit la mateixa estratègia que en la primera declaració davant de, el 6 d'octubre. Ja en la interlocutòria en què ha deixat lliure amb mesures cautelars al major dels Mossos, Josep Lluís, la jutgessa ha apuntat acom els promotors de les protestes del 20 i 21 de setembre.Just després de la seva declaració,havia mostrat el seu compte de Twitter el seu convenciment de quedar lliure: "Malgrat que la Fiscalia demana presó incondicional, el meu convenciment és que, si la Justícia actua, avui dormiré amb la meva gent".En la interlocutòria en què ha decidit deixar lliures amb mesures cautelars Trapero i la intendent Teresa Laplana , la jutgessa recorda que les concentracions van ser promogudes per "diferents associacions sobiranistes", però situa comafegeix que es va fer una crida per a la "protecció" de governants i institucions, en alguns casos "per aturar la Guàrdia Civil".La jutgessa descriu fets d'aquell dia, com ara que alguns dels concentrats "", altres van impedir els agents i integrants de la comitiva judicial abandonar els edificis que s'estaven escorcollant, i altres ". També afegeix que altres concentrats fvan "empentar als agents i bloquejar la sortida d'un vehicle de la Guàrdia Civil".Segons la jutgessa,"Però mai van acceptar aquelles opcions que els especialistes de seguretat ciutadana proposaven per evitar o disminuir riscos", afegeix, i "aquest control mai el van utilitzar per desconvocar o diluir una concentració que havien convocat i que estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge".En la interlocutòria, la jutgessa recull declaracions de Sànchez d'aquelles jornades com ara "que ningú se'n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa", o que tan ell com Cuixart van fer una crida a "la mobilització permanent" pujats a dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil.